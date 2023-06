Inter, come giocherà con Thuram: la probabile formazione

Sembrava destinato al Milan, poi, però, è arrivato l'affondo (decisivo) dell'Inter. Marcus Thuram, figlio dell'ex difensore Lilian, approderà nella Milano nerazzurra, dove è arrivato già nella giornata di oggi, martedì 27 giugno, per visite mediche e firma. L'attaccante, in uscita a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, con cui, nell'ultima stagione, ha segnato complessivamente sedici reti tra campionato e coppe, firmerà un contratto fino al 2028 da 6 milioni di euro netti a stagione e si metterà a disposizione del tecnico Simone Inzaghi fin dal raduno, previsto per il prossimo 10 luglio.

Inter, la probabile formazione con Thuram

Marcus Thuram, in attesa che venga definita la questione Romelu Lukaku (il belga ha fatto ritorno al Chelsea al termine del prestito, ma l'Inter vorrebbe tenerlo con sé anche nella prossima stagione), è quindi il primo rinforzo offensivo dei nerazzurri e, di fatto, andrà a prendere in rosa il posto di Edin Dzeko, passato a parametro zero ai turchi del Fenerbahce. Il francese, nei piani dell'Inter, non solo si contenderà (eventualmente) il ruolo di prima punta con Big Rom, ma potrà all'occorrenza dare il fiato anche a Lautaro Martinez: Thuram, infatti, è giocatore duttile, capace di occupare tutte le posizioni offensive. Malgrado una stazza imponente (192 centimetri per circa 90 kg di peso), Thuram è dotato di grande velocità e abilità nell'uno contro uno: qualità che gli permettono di agire non soltanto da centravanti, ma anche da seconda punta ed esterno d'attacco.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione dell'Inter con Thuram: