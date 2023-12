Chi è Tiago Djaló, obiettivo di mercato dell'Inter

Non solo Tajon Buchanan. L'Inter, in vista dell'imminente sessione invernale di calciomercato, ha messo nel mirino anche Tjago Djaló, difensore portoghese classe 2000 attualmente in forza al Lille. Un eventuale suo arrivo, nei piani dei nerazzurri, permetterebbe a Inzaghi di riportare Darmian sulla corsia destra, con l'ex Manchester United che, considerato il lungo stop di Juan Cuadrado, costretto a finire sotto i ferri per risolvere il problema al tendine d'Achille, diventerebbe quindi l'alternativa di Denzel Dumfries.

Il profilo

Nato ad Amadora, nel distretto di Lisbona, il 9 aprile 2000, Tiago Djaló milita dal 2019 al Lille, in Francia, club con il quale ha trovato continuità di impiego soprattutto nelle ultime due stagioni. Difensore centrale dotato di buone doti fisiche (è alto 190 centimetri) e atletiche, Djaló, cresciuto nel settore giovanile dello Sporting, con il quale ha giocato con la seconda squadra senza però mai esordire in prima, può all'occorrenza essere impiegato anche come terzino destro e sinistro, mostrando quindi una notevole duttilità.

Il portoghese, nel gennaio 2019, era stato acquistato a titolo definitivo per un milione di euro dal Milan, che lo aggregò alla Primavera, con la quale ha collezionato complessivamente quindici presenze tra campionato e torneo di Viareggio. Nell'agosto successivo, tuttavia, il suo cartellino, valutato quattro milioni, venne inserito nell'operazione che portò Rafael Leao in rossonero.

Attualmente Djaló, che ha compiuto tutta la trafila con le rappresentative giovanili della nazionale portoghese, è ai box: il difensore, lo scorso marzo, ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, infortunio che, in questa stagione, lo ha fin qui tenuto lontano dal campo.