Una sala conferenza gremita come non mai per quella che più che una riunione tecnica è stato un dialogo informale tra Davide Nicola e i tecnici aretini. L'allenatore che ha condotto nell'ultimo campionato di serie A l'Empoli alla salvezza, è stato il protagonista della 33esima edizione del Timone d'Oro, il premio che ogni anno la sezione AIAC di Arezzo presieduta da Franco Galantini assegna al...