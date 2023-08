Tolosa-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Conclusa la...campagna portoghese con il 4-2 al Farense, la Roma prosegue nel suo tour europeo che si arricchisce peraltro di una nuova data. Il 12 agosto, infatti, i giallorossi faranno tappa a Tirana (location che li ha visti festeggiare nel 2022 la vittoria in Conference League) per affrontare il campioni di Albania del Partizani, ultimo test match prima dell’inizio del campionato: otto giorni dopo la formazione di Mourinho riceverà la Salernitana per l’esordio nella serie A 2023/2024. La Roma lascia la terra lusitana non tanto con il conforto dei risultati (che pure sorridono, due vittorie più un pareggio con nove gol fatti e tre subiti), ma con la certezza di un Dybala decisivo nonostante l’impiego part-time, di un Aouar perfettamente inserito nei meccanismi ma anche di un Belotti che nell’ultimo allenamento congiunto all’Estádio de São Luís è riuscito a sbloccarsi. Sebbene la continuità realizzativa che il “Gallo” ha sempre assicurato e invece è mancata lo scorso torneo resti un tema centrale, e dovrà per forza di cose tornare quella di Torino per contribuire concretamente alla causa.

Per saggiare la condizione e gli step di crescita di queste settimane di preparazione, i giallorossi si misureranno contro il Tolosa, squadra transalpina che condivide con quella capitolina l’appartenenza al gruppo che parteciperà alla prossima Europa League. I biancoviola hanno infatti conquistato a fine aprile il loro primo trofeo nazionale, travolgendo 5-1 il Nantes nella finale della Coupe de France (l’equivalente della Coppa Italia) disputata a fine Aprile, ed acquisendo il diritto a partecipare ad una competizione continentale per la quinta volta nella sua storia. In estate, la dirigenza ha puntellato la rosa prelevando dalla Major League americana il nazionale venezuelano Cristian Cásseres Junior, il tedesco Niklas Schmidt dal Werder Brema e la giovane ala olandese Ibrahim Cissoko, acquistato dal Nec. Da tenere d’occhio la coppa d’oro dei francesi: il bomber di Groningen Thijs Dallinga (monitorato da Milan e Siviglia) ed il marocchino Zakaria Aboukhlal (per cui la Fiorentina in gennaio fece un sondaggio), rispettivamente 18 e 15 centri nella stagione conclusa.

Il match amichevole tra Tolosa e Roma, in programma domenica 6 agosto alle 20.30 Stadium Municipal de Toulouse, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.