Toma Maglie, Giovanni Negro allenerà la formazione Giovanissimi

La A. Toma Maglie riaccoglie Mister Giovanni Negro come allenatore della categoria Giovanissimi! Dopo 10 anni da istruttore del settore giovanile dell'Otranto Calcio, dal 2008 al 2013 Mister Negro ha allenato la Juniores giallorossa, oltre ad aver assunto il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra. In quest'occasione ha anche collezionato tre presenze in panchina come allenatore...