Tonali-Milan ci siamo: a ore l'annuncio. Le cifre dell'accordo

Sandro Tonali è virtualmente un giocatore del Milan. Manca solo la firma sull'accordo che è stato raggiunto nella giornata di ieri grazie ad un autentico blitz di Paolo Maldini. L'ex capitano è stato la figura cardine di un'operazione che sembrava in salita soprattutto perchè Tonali sembrava destinato a lasciare Brescia per Milan, ma la sponda era quella nerazzurra dell'Inter. Maldini però ha compreso che c'erano margini per inserirsi nella manovra.

Ecco la scelta di tentare un approccio con Cellino che ha fissato il prezzo, il Milan ha trattato anche con il giocatore originario di Lodi e tifoso rossonero. Alla fine il Diavolo ha avuto la meglio. In base alle prime indiscrezioni raccolte il Brescia cederà il regista, considerato da molti come il nuovo Pirlo, per una cifra pari a 10 milioni di euro. La formula è quella del prestito con il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro a cui potranno aggiungersi altri 10 legati a bonus come presenze e obiettivi.

Al giocatore andranno 2,2 milioni di euro netti a stagione per cinque stagioni. Non è da escludere una possibile clausola sul contratto del calciatore per allontanare in futuro eventuali assalti da parte di altri club.

Per il Milan è un colpo che galvanizza l'ambiente anche perchè il derby di mercato vinto arriva a poche ore dal rientro di Ibrahimovic a Milanello. Lo svedese si è sottoposto all'esame del tampone che ha dato esito negativo e quindi potrà riprendere gli allenamenti quanto prima con il resto della squadra.