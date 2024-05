Tonali, niente squalifica supplementare: quando torna in campo

La Football Association non ha allungato la squalifica di Sandro Tonali. Il giocatore italiano, oggi al Newcastle, era stato messo sotto indagine per aver scommesse nel periodo che va da agosto a ottobre 2023, quando già era passato dal Milan al club di Premier League. Tonali si era autodenunciato e oggi è arrivato il verdetto definitivo: non ci sarà nessuna squalifica supplementare, i due mesi di condanna decisi dalla FA sono con la condizionale, il calciatore dovrà però pagare 20mila sterline di multa, circa 23mila euro.

Quando finisce la squalifica di Sandro Tonali

Il centrocampista resterà così fermo fino al 27 agosto prossimo, come da pena prevista per la vicenda scommesse in Italia. Ovviamente questa decisione è valida ad una condizioni, come espressamente dichiarato dalla FA: "che non commetta ulteriori violazioni della FA Betting Rules durante il periodo di sospensione" e quindi che non scommetta più.

La buona notizia potrebbe così far definitivamente voltare pagina al talentuoso mediano che doveva essere una delle stelle del prossimo Europeo e invece non ci sarà. La fine della squalifica fissata al 27 agosto però gli permetterà di essere in campo già quasi dall'inizio della stagione prossima per cercare di far valere tutto il suo talento anche in Inghilterra.