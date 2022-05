La top 11 della Champions League 2021-2022

Tanto Real Madrid, molto Liverpool e niente Italia. Gli osservatori tecnici della UEFA hanno stilato la formazione migliore della Champions League 2021-2022 analizzando tutti i dati e le partite in loro possesso.

La formazione ideale della Champions League 2021-2022

In porta il posto se lo è meritato abbondantamente Courtois che in finale ha eretto un vero e proprio muro davanti al Liverpool regalando il quattordicesimo titolo europeo al Real Madrid. Come modulo è stato scelto il 4-3-3 con tanto Liverpool in difesa, a destra infatti nessuno come Alexander-Arnold per i tecnici Uefa così come a sinistra è stato scelto il compagno Robertson, nonostante una finale difficile in cui ha sofferto e non poco Valverde. Al centro della retroguardia la coppia è formata da Van Djik, ancora Liverpool quindi, e Rudiger che ha concluso l’esperienza al Chelsea e dal prossimo anno difenderà il titolo con la maglia del Real.

Attacco e centrocampo ricchi di stelle

Blancos protagonisti a centrocampo con Modric titolare nella top 11 della Champions League 2021-2022, il croato ha incantato con giocate straordinarie, l’assist a Rodrygo con il Chelsea è una perla più unica che rara, ed è stato anche il primo a lottare su ogni pallone, dimostrandosi un leader straordinario per Ancelotti. A completare la mediana Kevin De Bruyne del Manchester City e Fabinho del Liverpool.

Qualità, talento e soprattutto gol nel tridente offensivo dove il centravanti è Karim Benzema trascinatore del Real in tutte le sfide dirette con i gol decisivi con Psg, Chelsea e Manchester City. Al suo fianco non poteva mancare Vinicius, l’uomo che ha deciso la finale di Parigi che è continuerà ad essere la casa di Mbappè, è lui a completare l’undici ideale della Champions League appena terminata.

Ecco quindi l'undici ideale: Courtois, Alexander-Arnold, Van Djik, Rudiger, Robertson; De Bruyne, Fabinho, Modric; Mbappè, Benzema, Vinicius.