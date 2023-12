Torino-Atalanta, probabili formazioni e diretta tv

Ultima partita della quattordicesima giornata di Serie A, lunedì alle 20,45 l'allievo Juric sfida il maestro Gasperini. Il Torino deve provare a vincere non solo per allontanare le critiche ma anche per rialzarsi in classifica e non arrendersi ad un'altra stagione anonima. L'Atalanta è in difficoltà, le ultime prestazioni compresa la sconfitta con il Napoli l'hanno fatta scivolare fuori dalla zona che vale l'Europa e quindi ha estremamente bisogno di un successo.

Torino-Atalanta, le scelte di Juric

In porta nel Torino torna Milinkovic-Savic, davanti a lui senza Schuurs è ballottaggio tra Zima e Tameze, mentre Juric in attacco conferma la coppia pesante Zapata-Sanabria con Vlasic a sostegno. Schiera l'artigleria pesante l'allenatore il cui centrocampo ruoterà come sempre intorno a Ilic, anche perché Ricci è a box pr infortuni. Sugli esterni Bellanova e Lazaro.

Torino-Atalanta, le scelte di Gasperini

Nella Dea torna dalla squalifica De Roon che riprende il suo posto in mezzo al campo vicino a Ederson. In attacco sciolti i dubbi, giocheranno Koopmeiners e Lookman a sostegno di Scamacca, in rete con lo Sporting Lisbona. In difesa mancherà ancora Palomino e Toloi non è al meglio così toccherà ancora a Scalvini, Kolasina e Djimsiti. In porta Musso potrebbe vincere il ballottaggio con Carnesecchi.

Torino-Atalanta, le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Torino-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida tra Torino e Atalanta di lunedì sera sarà trasmessa in diretta sia su Dazn che su Sky che metterà a disposizione tre canali oltre alle due alternative di streaming: Now Tv e Sky Go.