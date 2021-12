Torino - Bologna 2-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Torino-Bologna, match della 17a giornata di Serie A 2021-22, è terminata con il risultato di 2-1: gol di Sanabria al 24', autorete di Soumaoro al 69' e gol di Orsolini su calcio di rigore al 79'.

Una boccata d'ossigeno per la compagine di Juric che arrivava dai due pareggi in rimonta contro Empoli (in casa) e Cagliari (in trasferta) e dalla sconfitta di misura a Roma contro la Roma.

Articolo su Torino Today

Il tabellino

MARCATORI: 24′ Sanabria, 69′ aut. Skorupski (T); 79′ rig. Orsolini (B).

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer (46′ Buongiorno), Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca (83′ Brekalo); Sanabria (88′ Zaza). All. Juric.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate (84′ Vignato); De Silvestri, Soriano (76′ Orsolini), Svanberg, Hickey; Skov Olsen (67′ Viola), Barrow (67′ Sansone); Arnautovic (76′ Santander). All. Mihajlovic.

ARBITRO: Dionisi dell’Aquila.

NOTE: ammoniti Theate, Soumaoro, Soriano, De Silvestri (B); Sanabria; Milinkovic-Savic (T).

Torino - Bologna 2-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Torino - Bologna 2-1 giocata domenica 12 dicembre sono disponibili su Sky Sport