Torino-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo la matematica qualificazione per le prossime coppe europee, il Bologna prova ora a dare sostanza al sogno Champions, cercando di dare l’ultima accelerazione necessaria per mettere in cassaforte un piazzamento entro il quinto posto. A sostenere i rossoblù, la grande regolarità di rendimento che ne ha contraddistinto il cammino: nel girone di di ritorno di questo campionato, solo l’Inter (41) ha guadagnato più punti del Bologna: 31 in 15 match, a pari merito col Milan – e nel periodo – rivelandosi la seconda miglior difesa della Serie A, anche in questo caso alle spalle dei neo Campioni d’Italia. Anche il Torino, avversario dei felsinei, brilla per solidità difensiva: è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet in partite casalinghe in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, 12 in 17 gare (uno in più del Bologna) e non hanno subito gol in sette degli ultimi otto confronti interni del torneo. Ma questo non è stato sufficiente ad evitare la brusca inchiodata di aprile, nel corso del quale solo la Salernitana ha ottenuto meno punti: solo due pareggi in quattro incontri disputati, con appena due reti realizzate. A confortare i granata nella sfida contro gli emiliani, il bilancio positivo nei recenti scontri diretti interni: il Toro è rimasto imbattuto in sette (sei delle quali vinte) delle ultime otto partite casalinghe contro il Bologna in Serie A, l’unico successo dei rossoblù fuori casa contro i granata nel periodo risale al 16 marzo 2019.

Torino-Bologna, le scelte di Juric

Oltre a Djidji e Schuurs nella lista infortunati (ma permangono dubbi anche su Gineitis e Sazonov), Juric dovrà fare a meno di Tameze fermato dal giudice sportivo. Contro i felsinei l’ipotesi di undici iniziale prevede Milinkovic Savic tra i pali, in difesa sicuri del posto Buongiorno e Rodriguez, mentre sul versante destro potrebbe essere riproposto Lovato, con Vojvoda come alternativa, quest’ultimo spendibile (al pari di Buongiorno) anche a tutta fascia sul settore sinistro con la concorrenza di Lazaro. Sul binario destro si muoverà Bellanova, mentre Ricci e Ilic sono favoriti su Linetty per agire nel cuore della mediana. Reparto offensivo con Vlasic, Sanabria – in ballottaggio con Okereke – e l’intoccabile zapata.

Torino-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Il tecnico rossoblù deve rinunciare allo squalificato Beukema, che al centro della retroguardia sarà rimpiazzato da Lucumì al fianco di Calafiori, mentre come esterni bassi conferme per Posch e Kristiansen (meno accreditata l’opzione Lykogiannis). Sarà Freuler a governare il centrocampo e Zirkzee a guidare l’attacco, mentre i dubbi principali sono legati alla tre quarti. In mezzo Aebischer sarà affiancato da uno tra El Azzouzi e Fabbian, mentre come esterni Ndoye cercherà di superare la concorrenza di Orsolini e Saelemaekers.

Torino-Bologna, le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Lovato, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro, Vlasic, Zapata, Sanabria. All. Juric

Bologna (4-1-4-1): Skorupski, Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen, Freuler, Aebischer, Orsolini, El Azzouzi, Saelemaekers, Zirkzee. All. Thiago Motta

Torino-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Bologna, in programma venerdì 3 maggio alle ore 20.45 allo stadio “Grande Torino” di Torino, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.