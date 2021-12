Torino-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un Bologna ultimamente in controtendenza rispetto ad un inizio di torneo molto “casalingo” (due successi in trasferta consecutivi e due sconfitte nelle recenti tre partite interne) è di scena a Torino, match che nelle ultime tre occasioni ha avuto un pareggio come epilogo. La sfida mette di fronte le due squadre della serie A meno propense alla rimonta: zero punti per i piemontesi su sette confronti in cui è maturata una situazione di svantaggio, tre per i felsinei nel medesimo periodo campione. La formazione di Juric punta ad allungare la striscia di risultati utili in casa, arrivata a quota quattro (tre vinte ed un pari) con dieci reti realizzate, sfruttando anche la quadratura di una difesa tra le meno battute della serie A (dietro solo a Napoli, Inter e Juventus). Per il Bologna, che vede da vicino un sesto posto distante tre punti, l’obiettivo di raggiungere tre vittorie consecutive in trasferta, che manca dal 2016 con Donadoni in panchina.

Torino-Bologna, le scelte di Juric

Diversi dubbi da sciogliere per il tecnico granata, a partire dalla difesa con Bremer sicuro in mezzo, Zima braccetto di destra ed a sinistra il recuperato Rodriguez potrebbe essere riproposto in luogo di Buongiorno, ultimamente sempre titolare. Sulla linea mediana Singo – dopo la squalifica – dovrebbe ritrovare una maglia da titolare sul binario destro, sul versante opposto è corsa a due tra Aina e Vojvoda, mentre il rientrante Ansaldi, tornato in campo a Cagliari per qualche minuto dopo lo stop per infortunio, è pronto ma non per un intero match. Al centro spazio a Lukic, insieme ad un Pobega acciaccato: in caso di forfait volata Baselli-Rincon, con Mandragora aggregatosi al gruppo in settimana e non ancora in condizioni ottimali. In attacco Sanabria (Zaza fruibile a partita in corso), tra le linee in quattro per due posti: Brekalo-Pjaca (utilizzati dal 1’ a Cagliari) più Linetty e Praet, col belga in pole. Tra i pali Milinkovic Savic.

Torino-Bologna, le scelte di Mihaijlovic

Cauto ottimismo per Arnautovic, che giovedì è tornato - seppur parzialmente - a lavorare col gruppo ed è tra i convocati. A centrocampo De Silvestri e Hickey presidieranno le fasce, al centro – complici le assenze di Dominguez squalificato e Schouten ai box – è stato provato Soriano in posizione arretrata, al fianco di Svanberg, ma ci sono anche le opzioni Vignato e Viola e quella di Medel a centrocampo. Se la scelta in mediana ricadrà su Soriano, il posto vacante sulla trequarti – in tandem con Barrow – sarà assegnato ad uno tra Skov Olsen ed Orsolini. Non ci dovrebbero essere novità nel pacchetto arretrato: Skorupski in porta, schermato da Soumaoro, Medel e Theate.

Torino-Bologna, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic, Zima, Bremer, Rodriguez, Singo, Pobega, Lukic, Aina, Brekalo, Praet, Sanabria. All. Juric

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri, Soriano, Svanberg, Hickey, Skov Olsen, Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

Torino-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Bologna sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.