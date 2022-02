Torino-Cagliari 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La gara dell'ora di pranzo di oggi, domenica 27 febbraio 2022, la sfida fra Torino e Cagliari, valida per la 27esima giornata serie A è finita con il risultato di 1-2: gol di Bellanova al 21', Belotti al 53' e Deiola al 63'. I granata arrivavano dal pareggio con la Juventus e dalla sconfitta clamorosa contro il Venezia. Juric si affida al 3-4-2-1 con Milinkovic Savic tra i pali; difesa composta da Djidji, Bremer e Rodriguez; Ansaldi (preferito a Singo) e Vojvoda sugli esterni e il duo Pobega-Lukic in mezzo; davanti Brekalo e Pjaca ad agire dietro l'unica punta, il capitano "Gallo" Belotti. La partita è iniziata, come tutte le altre, con cinque minuti di ritardo per manifestare la solidarietà al popolo ucraino.

Articolo su Torino Today

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Ansaldi, Lukic (40' st Ricci), Pobega, Vojvoda (24' st Singo); Brekalo (24' st Sanabria), Pjaca (40' st Seck); Belotti (35' st Pellegri). A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Aina, Warming, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Juric.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato (45' st Ceppitelli), Goldaniga, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; G. Pereiro (15' st Pavoletti), Joao Pedro.A disposizione: Aresti, Radunovic, Keita Balde, Gagliano, Lykogiannis, Zappa, Cavuoti, Obert, Kourfalidis, Carboni. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

MARCATORI: 21' pt Bellanova (C), 9' st Belotti (T), 17' st Deiola (C).

NOTE: Ammoniti: Pobega, Singo (T); Lovato, Goldaniga, Pavoletti, Dalbert (C). Recupero: 1' pt, 5' st.

Torino - Cagliari 1-2: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Torino - Cagliari 1-2 giocata domenica 27 febbraio sono disponibili su Sky Sport