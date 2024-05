Torino in Conference League se: la combinazione

Il campionato di serie A è terminato, o meglio quasi. Domenica 27 maggio si è infatti completato il quadro dell'ultima giornata, anche se all'appello manca ancora il recupero della 29esima giornata Atalanta-Fiorentina, gara originariamente in programma il 17 marzo e poi rinviata a seguito del grave malore del direttore generale viola Joe Barone, poi deceduto. Una sfida, in ogni caso, ininfluente sia per i nerazzurri, già certi di un posto Champions, sia per i viola, a loro volta certi dell'ottavo posto in classifica. Malgrado il torneo possa dirsi quindi ormai concluso, rimane ancora in bilico la posizione del Torino: i granata, nonostante il ko di Bergamo nell'ultima partita, hanno infatti chiuso il campionato al nono posto spuntandola sul Napoli (che non è andato oltre lo 0-0 al Maradona con il Lecce chiudendo così a 53 punti esattamente come gli uomini di Juric) in virtù dei migliori risultati negli scontri diretti (una vittoria e un pareggio) e sperano ancora in un posto in Conference League.

Torino in Conference League, lo scenario

Il discorso, per il futuro del Torino, è molto semplice: in caso di vittoria della Fiorentina nella finale di Conference League contro l'Olympiacos (gara in programma mercoledì 29 maggio alle 21), i granata accederebbero in Conference. In questo caso i viola, che hanno chiuso il campionato all'ottavo posto, passerebbero infatti di diritto alla prossima edizione dell'Europa League liberando il posto per la Conference. In tale scenario nella prossima stagione il calcio italiano avrebbe ben nove rappresentanti in Europa: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna in Champions, Roma, Lazio e Fiorentina in Europa League e Torino in Conference League. Se la Fiorentina dovesse invece perdere la finale, i toscani disputerebbero la Conference con il Toro escluso dalle competizione europee.