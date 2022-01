Torino - Fiorentina 4-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Una squadra in campo all'Olimpico Grande Torino: quella di Juric in maglia granata, capace di surclassare la Fiorentina nel giro di mezzora, portandosi sul 3 a 0. Al 19' i granata passano: Vojvoda dalla sinistra scodella per Singo che, dalla parte opposta, arriva in corsa e di testa supera Terracciano: 1-0. Neanche il tempo di esultare che i tifosi del Toro - non molti, per la verità, visto l'orario - urlano nuovamente di gioia. È il 23' quando Lukic si incunea in area e serve, a due passi dalla porta, Brekalo che di piatto insacca: 2-0. Il Toro è assoluto padrone del campo e trova il tris sempre con Brekalo al 31' che sfrutta un erroraccio di Callejon. Il retropassaggio dell'ex Napoli viene intercettato dal 14 granata che si invola verso la porta, supera Terracciano in uscita e insacca a porta vuota: 3-0. Nella ripresa solo accademia da parte dei granata, che trovano anche il poker con Sanabria. Pessima serata per i viola, che nel finale hanno fatto debuttare Ikonè, ma devono cancellare in fretta la trasferta torinese: troppa brutta per essere vera.

Articolo su Torino Today

Il tabellino

Marcatori: 19’ p.t. Singo (T), 24’ p.t. Brekalo (T), 31’ p.t. Brekalo (T), 13’ s.t. Sanabria (T).



Torino (3-4-2-1): Gemello; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet (33’ s.t. Pobega), Brekalo (33’ s.t. Pjaca); Sanabria. All.: Juric.



Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta (1’ s.t. Igor), Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli (28’ s.t. Maleh); Callejon (1’ s.t. Saponara), Vlahovic (28’ s.t. Kokorin), Gonzalez (33’ s.t. Ikoné). All. Italiano.



Arbitro: Marinelli di Tivoli.



Ammoniti: 13’ p.t. Martinez Quarta (F), 29’ p.t. Djidji (T), 10’ s.t. Vojvoda (T).

Torino - Fiorentina 4-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Torino - Fiorentina 4-0 giocata lunedì 10 gennaio sono disponibili su Sky Sport