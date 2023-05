Torino-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Stessi punti, ma esigenze ben diverse per Torino e Fiorentina, appaiate in graduatoria a quota 49 punti. I granata hanno ormai poco da chiedere ad un torneo che li vede brillare in trasferta (imbattuti dal derby dello Stadium con la Juventus, e quattordici punti incassati in sei uscite) ma faticare parecchio in casa, dove la vittoria manca addirittura da due mesi – successo di misura sul Bologna – nei quali hanno raccolto due pareggi con Monza e Salernitana e tre k.o. con Napoli, Roma ed Atalanta. Il cammino in serie A della Fiorentina, invece, ha subito un rallentamento dopo gli otto risultati utili tra metà febbraio e metà aprile, in concomitanza cioè con le accelerazioni in Coppa Italia (tra cui anche il 2-1 del “Franchi” che ha estromesso il Toro dalla coppa nazionale) ed in Conference League, competizioni che hanno regalato le due finali che i viola si giocheranno nei prossimi quindici giorni. Il bilancio dei precedenti in terra piemontese sono a favore del Torino: su un totale di 73 partite, ben 40 sono state le vittorie granata, esattamente il doppio del numero di sconfitte e 13 i pareggi. Il Toro è restato inoltre imbattuto in nove delle ultime 10 gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A, con cinque pari e quattro successi (l’ultimo dei quali è il roboante 4-0 di gennaio 2022): l’unico successo dei viola nel parziale è un 2-1 del 18 marzo 2018 (gol di Jordan Veretout e Cyril Théréau, Andrea Belotti per i granata).

Torino-Fiorentina, le scelte di Juric

La lesione all’adduttore lungo accusata da Sanabria e la microfrattura ad un dito del piede diagnosticata a Miranchuk privano il tecnico granata di due pedine nel reaprto avanzato, col secondo che proverà comunque un recupero lampo. Si va ad ogni modo verso l’utilizzo di Pellegri come vertice offensivo supportato sulla trequarti da Vlasic affiancato da uno tra Karamoh e Seck. Meno dubbi sulla zona nevralgica del campo, dove agiranno Ricci e Ilic: più opzioni sui binari laterali, che verranno presidiati da Singo (in vantaggio su Lazaro) e un Rodriguez che potrebbe avanzare sulla corsia sinistra scalzando Vojvoda. Scelta che lascerebbe Buongiorno ad agire come braccetto mancino nella difesa davanti a Milinkovic Savic, la quale verrà diretta dal rientrante Schuurs e sul versante destro tra il vincente del ballottaggio tra Djidji e Gravillon.

Torino-Fiorentina, le scelte di Italiano

Con la finale di Coppa Italia alle porte, e la fatica di Basilea ricompensata dalla conquista della finale di Conference League, si preannuncia una rivoluzione nell’undici che scenderà in campo a Torino. Già a partire dal portiere, che potrebbe essere Cerofolini a rimpiazzare Terracciano, per proseguire con la linea difensiva a quattro: Venuti e Terzic esterni bassi, in mezzo Ranieri, in coppia con Martinez Quarta anche se non è da escludere l’utilizzo di uno tra Igor e Milenkovic già impiegati in Svizzera giovedì sera. A centrocampo probabile riposo anche per Amrabat e Castrovilli, rimpiazzati da Duncan e Mandragora, sicuro Barak con Bonaventura squalificato. In avanti, sosta per Cabral che al centro del pacchetto avanzato lascerà la maglia da titolare a Jovic, mentre sugli esterni del tridente fuori l’eroe di coppa Gonzalez, possibile chance per Sottil ma in rialzo le quotazioni di Kouame e Brekalo, in ballottaggio con Saponara.

Torino-Fiorentina, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez, Karamoh, Vlasic, Pellegri. All. Juric

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini, Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic, Duncan, Mandragora, Barak, Kouame, Jovic, Brekalo. All. Italiano

Torino-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Fiorentina, in programma domenica 21 maggio alle ore 15 allo Stadio “Olimpico Grande Torino”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.