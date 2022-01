Torino-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con ventiquattro ore di ritardo rispetto al programma originale, Torino e Fiorentina scendono in campo alle 17 in un match valevole per la ventunesima giornata. Match interessante, in parte condizionato dalla assenze, che mette di fronte ai granata - imbattuti nelle ultime sei gare casalinghe - la squadra viola che è reduce da tre vittorie e due pareggi. Per i toscani, in corsa per un posto in Europa, c’è l’esigenza di ritornare a fare punti con continuità lontano dal “Franchi”: dopo il successo in tre delle prime quattro trasferte di serie A, le ultime sei partite esterne hanno visto la formazione di Italiano mettere in tasca appena quattro punti. Il bilancio recente parla a favore dei gigliati, che negli ultimi venticinque confronti nel massimo campionato hanno un record di tredici vinte e nove pareggiate.

Torino-Fiorentina, le scelte di Juric

L’ultimo giro di tamponi ha dato riscontri confortanti, con le prime negatività che consentono di infoltire l’elenco dei disponibili in precedenza assottigliato dai tanti positivi al Coronavirus. Quattro i forfait: oltre ad Aina (impegnato in Coppa d’Africa), restano ai box Ansaldi (Covid), Belotti e Verdi. In difesa Bremer al centro con Djidji e Rodriguez - favorito su Buongiorno – come braccetti, a centrocampo scelte obbligate sulle corsie laterali che saranno presidiate da Singo e Vojvoda, mentre in mezzo di accomoderanno Lukic e Mandragora, Sulla tre quarti Praet e Brekalo innescheranno Sanabria. Tra i pali, la possibile novità rappresentata dal classe 2000 Gemello, a fare le veci di Milinkovic-Savic.

Torino -Fiorentina, le scelte di Italiano

Dalla lista dei convocati dovrebbe restare fuori il nuovo acquisto Piatek, mentre farà probabilmente il suo esordio a gara in corso Ikoné, che partirà dalla panchina ma potrebbe subentrare a Callejon (favorito su Saponara) nel tridente che prevede anche Vlahovic e Nico Gonzalez. Soliti ballottaggi a centrocampo, dove a spuntarla dovrebbero essere Bonaventura, Torreira e Duncan (meno chance per Castrovilli e Maleh). In difesa Odriozola e Biraghi sulle fasce mentre in mezzo si posizioneranno Milenkovic e Martinez Quarta con Igor come alternativa. In porta, conferma per Terracciano.

Torino -Fiorentina, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda, Praet, Brekalo, Sanabria. All. Juric

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Callejon. All. Italiano

Torino-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Fiorentina sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.