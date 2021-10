Torino-Genoa 3-2, anticipo spettacolare

Il Toro continua a salire e consolidarsi, il Genoa si sveglia troppo tardi per rimetterla in piedi. Vince Juric 3 a 2, grazie all'ottimo primo tempo, dominato e chiuso sul 2 a 0 parzial grazie ai gol di Sanabria e Pobega. Un secondo tempo pazzesco, con il gol del solito Destro che la riapre, ma i sogni genoani d'infrangono sul tris di Brekalo. Caicedo accorcia nel finale, ma è troppo tardi per Ballardini per acciuffare almeno un pari.

Articolo su Genova Today

Il tabellino

Reti: 14' Sanabria, 31' Pobega, 69' Destro, 77' Brekalo, 81' Caicedo

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5.5; Djidji 5, Bremer 5.5, Buongiorno 5.5; Singo 6 (59' Vojvoda 5.5), Lukic 6.5, Pobega 6.5, Ansaldi 6.5 (72' Aina 5.5); Brekalo 7, Linetty 6.5 (59' Praet 6.5); Sanabria 7 (59' Belotti 6.5). All. Juric.

Genoa (3-5-2): Sirigu 6; Vasquez 5, Criscito 5, Ghiglione 5; Cambiaso 5.5, Touré 5.5 (46' Galdames 5.5), Rovella 6.5, Sturaro 5.5 (68' Behrami 6), Fares 5; Destro 7 (80' Pandev sv), Ekuban 5 (61' Caicedo 7). All. Ballardini.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Note: ammoniti Vazquez, Fares, Kallon, Pobega, Praet.