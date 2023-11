Torino, doppia tegola per Juric

La vittoria contro il Sassuolo ha ridato ossigeno a un Torino che nelle ultime otto partite giocate ha portato a casa solo due volte i tre punti ed è anche uscito dalla Coppa Italia per mano del Frosinone. Juric potrebbe lasciare a fine stagione, lo svela oggi La Stampa, ma prima di pensare al futuro bisogna preparare la sfida contro il Monza da vincere per provare a decollare in classifica.

Torino, infortuni per Ricci e Rodriguez

Non sarà facile perché la squadra di Palladino è un osso duro e per di più il Torino arriva incerottato all'appuntamento. Oggi sono stati resi noti gli esiti degli esami su due colonne della squadra granata: Ricci e Rodriguez. Il centrocampista è stato colpito da un problema muscolare che gli farà saltare tutto il prossimo mese, e per fortuna che con la sosta le partite saranno meno del solito. Sospiro di sollievo invece per il difensore che è alle prese con qualche noia, è a rischio per il Monza ma, se non dovesse farcela per la prossima sfida sarà di nuovo pronto nella giornata successiva.

In difesa però è emergenza perché oltre a Rodriguez non ci sarà Schuurs che ha già concluso la stagione per un grave infortunio al ginocchio, niente da fare anche per Djidji che non è pronto per tornare in campo. A disposizione resta solo il titolarissimo Buongiorno e i giovani Sazonov e Zima, uno dei due dovrebbe giocare, il primo è favorito, l'altra casella della difesa a tre potrebbe essere occupata da Tameze, spostato di nuovo qualche metro indietro rispetto al solito.