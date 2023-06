Torino-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ultimo impegno di campionato per l'Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi, attesi dalla finale di Champions League contro il Manchester City, faranno visita sabato 3 giugno alle 18.30 al Torino di Ivan Juric. Un match ininfluente per la classifica di entrambe le squadre: i nerazzurri sono infatti già certi di un posto tra le prime quattro, mentre i granata, protagonisti di una buona stagione, navigano da tempo in acque sicure. Le due formazioni, tuttavia, cercheranno di chiudere al meglio il torneo andando a caccia di un risultato positivo.

Torino-Inter, le scelte di Juric

Juric, per la sfida contro l'Inter, si affiderà al 3-4-2-1, con Miranchuk in vantaggio su Karamoh per affiancare Vlasic sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Sanabria. In mezzo al campo Ricci e Ilic, con Rodriguez a sinistra ed uno tra Singo e Lazaro a destra. In difesa, a protezione del portiere Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs e Buongiorno.

Torino-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la gara di Torino, potrebbe fare ricorso ad un ampio turnover preservando diversi titolari in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. In attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, potrebbe esserci spazio per Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, mentre in mezzo al campo, dove mancherà ancora Mkhitaryan, ci saranno Gagliardini ed Asllani al fianco di Barella. Sulle corsie esterne possibile chance per Bellanova a destra e Gosens a sinistra, in difesa D'Ambrosio e De Vrij a completare il reparto con uno tra Bastoni ed Acerbi. In porta Handanovic.

Torino-Inter, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Torino-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Torino-Inter, in programma sabato 3 giugno alle 18.30 e valevole per la 38esima e ultima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.