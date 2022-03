Torino-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dare seguito alla convincente vittoria ottenuta nello scorso turno contro la Salernitana. Questo l'obiettivo dell'Inter, reduce in settimana dall'amaro successo ad Anfield contro il Liverpool (l'1-0 firmato da Lautaro Martinez non è infatti bastato a ribaltare lo 0-2 dell'andata) e attesa, domenica 13 marzo alle 20.45, dalla trasferta sul campo del Torino, valevole per la 29esima giornata di Serie A. I nerazzurri, che viaggiano con una gara in meno, si trovano al momento al secondo posto della classifica a -2 dal Milan capolista, impegnato a San Siro nell'anticipo di sabato contro l'Empoli. La formazione di Simone Inzaghi, quindi, ha bisogno dei tre punti per rimanere in scia dei rossoneri.

I granata, invece, non vincono da sei partite, durante le quali hanno raccolto tre pareggi e tre sconfitte, e si trovano a centro classifica, con un vantaggio più che rassicurante (+12) sulla zona retrocessione.

Torino-Empoli, le scelte di Juric

Juric, per la gara contro l'Inter, dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic, oltre che di Praet e Fares (per lui stagione finita). Tra i pali, quindi, toccherà a Berisha, protetto dalla linea difensiva formata da Djidji, Bremer e Rodriguez. In mezzo al campo, nel 3-4-2-1 granata, la coppia Lukic-Mandragora, con Singo a destra ed uno tra Vojvoda e Aina a sinistra. Sulla trequarti ci sarà spazio per Pobega e Brekalo (soltanto panchina per Pjaca), che agiranno alle spalle dell'unica punta Belotti.

Torino-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, dall'altra parte, dovrà fare a meno di De Vrij, messo ko da un problema muscolare accusato durante la gara contro il Liverpool. In difesa, nel 3-5-2 nerazzurro, ci sarà quindi spazio per uno tra D'Ambrosio e Ranocchia insieme a Skriniar e Bastoni. In mezzo al campo nessun problema per Brozovic, che sarà regolarmente della partita: il croato sarà affiancato da Barella e Calhanoglu, con Dumfries e Perisic (in vantaggio su Gosens) sulle corsie esterne. In attacco, dopo il riposo osservato ad Anfield, si rivedrà dal primo minuto Dzeko al fianco di Lautaro. Tra i pali Handanovic.

Torino-Inter, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric.

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Torino-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Torino-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin.