Torino-Inter, le probabili formazioni: ballottaggio Lautaro-Sanchez per Conte

L'Inter per continuare nella propria cavalcata verso lo scudetto, il Torino per conquistare punti salvezza. Questo l'obiettivo delle due formazioni che domenica 14 marzo, alle 15, si affronteranno nella gara valevole per la 27ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico Grande Torino. I nerazzurri, leader della classifica con sei punti di vantaggio sul Milan, sono reduci da ben sei vittorie consecutive, mentre i granata, terzultimi e in piena zona retrocessione (ma con due gare da recuperare), sono stati superati per 4-2 dal Crotone nell'ultimo turno.

Torino-Inter, le scelte dei due allenatori

Nicola deve ancora fare i conti con le positività al Covid di Singo e Nkoulou, mentre si è negativizzato Belotti, che andrà però in panchina. In attacco, nel 3-5-2 granata, ci sarà infatti spazio dall'inizio per Zaza e Sanabria. In mezzo al campo, dove mancherà lo squalificato Rincon, ci saranno Lukic, Mandragora ed uno tra Gojak (favorito) e Baselli. Sulle corsie esterne Vojvoda e Ansaldi (ma occhio alla carta Murru), mentre in difesa Buongiorno e Rodriguez si contendono una maglia per completare il reparto con Izzo e Lyanco.

Stesso modulo dall'altra parte per Antonio Conte, che ha un unico ballottaggio: Lautaro-Sanchez per affiancare Lukaku in attacco. Per il resto la formazione sarà la solita vista nelle ultime settimane, con Eriksen che riprenderà il suo posto a centrocampo rilevando l'infortunato Vidal per giocare al fianco di Brozovic e Barella. Hakimi e Perisic sulle fasce, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa.

Torino-Inter, le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Zaza, Sanabria. All. Nicola

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte