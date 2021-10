Torino-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un derby che promette scintille. Il Torino, reduce da quattro risultati utili consecutivi, attende nel proprio stadio la Juventus di Massimiliano Allegri nella gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle 18 di sabato 2 ottobre). Una sfida nella quale i granata cercheranno lo sgambetto nei confronti dei cugini bianconeri, rinfrancati dalle vittorie con Spezia, Sampdoria e Chelsea dopo un inizio di stagione difficile. Chiellini e compagni, invece, vorranno confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite proseguendo nella loro risalita in classifica.

Torino-Juventus, le scelte di Juric

Juric, privo dello squalificato Djidji e degli infortunati Praet, Pjaca e Izzo (Belotti e Zaza potrebbero invece recuperare quanto meno per un posto in panchina), si affiderà al 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite. Al centro dell'attacco spazio per Sanabria, sostenuto alle sue spalle da Brekalo e Linetty. In mezzo al campo Lukic e Pobega con Singo e Aina (Ansaldi non al meglio) sulle corsie esterne. In difesa Zima, Bremer e Rodriguez a protezione del portiere Milinkovic-Savic.

Torino-Juventus, le scelte di Allegri

4-4-2 invece per Allegri, che, senza gli infortunati Dybala e Morata, potrebbe concedere una maglia da titolare a Kean in attacco al fianco di Chiesa. A centrocampo Locatelli e Bentancur a comporre la coppia centrale con Cuadrado a destra ed uno tra Rabiot e Bernardeschi a sinistra. In difesa possibile turno di riposo per Bonucci, con Chiellini a comporre la coppia centrale con De Ligt. Terzini Danilo e Alex Sandro, tra i pali Szczesny.

Torino-Juventus, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Linetty; Sanabria. All. Juric

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri

Torino-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Lo streaming sarà disponibile anche su smartphone e tablet utilizzando l'apposita app, mentre da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e selezionare l'evento.