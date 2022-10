Torino-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un derby che, come da tradizione, si preannuncia infuocato. Sabato 15 ottobre, alle 18, il Torino di Juric ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri in una sfida che metterà in palio tre punti pesantissimi. Entrambe le formazioni, infatti, stanno attraversando un momento complicato, in particolar modo i bianconeri: Bonucci e compagni sono reduci dal ko in Israele con il Maccabi Haifa che li ha praticamente già eliminati dalla Champions League, mentre in campionato la distanza dalla vetta è già di dieci lunghezze. Appena un punto conquistato nelle ultime quattro gare invece per i granata, che hanno rallentato la propria corsa dopo un ottimo inizio di campionato.

Torino-Juventus, le scelte di Juric

Juric, per il derby con la Juventus, dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1, con Vlasic ed uno tra Miranchuk e Radonjic ad agire alle spalle dell'unica punta che potrebbe essere Karamoh (out Pellegri, in dubbio Sanabria). In mezzo al campo Lukic e Ricci (in vantaggio su Linetty), con Singo e Lazaro sulle corsie esterne. In difesa certi del posto Schuurs e Rodriguez, con l'altra maglia contesa da Buongiorno e Djidji. In porta Milinkovic-Savic.

Torino-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, costretto nuovamente a fare a meno di Di Maria, messo ko da un problema muscolare accusato nel corso della sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa, potrebbe scegliere il 3-5-2, con Kean in vantaggio su Milik per comporre il tandem d'attacco con Vlahovic. In cabina di regia Locatelli dovrebbe essere preferito a Paredes, con McKennie e Rabiot ad agire da mezzali. Sullle corsie esterne Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, in difesa spazio per Danilo, Bonucci e Bremer. Attenzione, però, anche all'ipotesi difesa a quattro: in questo caso il sacrificato sarebbe Bonucci, con Alex Sandro a ricoprire il ruolo di terzino sinistro e Cuadrado che scalerebbe a destra.

Torino-Juventus, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Karamoh. All. Juric

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri

Torino-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Torino-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.