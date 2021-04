Torino-Juventus, le probabili formazioni: bianconeri con Morata-CR7

Pirlo in ansia per Szczesny in seguito al focolaio Covid nella Polonia: Pinsoglio in preallarme

Un derby che promette scintille. La Juventus, reduce dal clamoroso ko interno con il Benevento prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, farà visita sabato 3 aprile al Torino nella gara valevole per la 29ª giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 18). Un match che i bianconeri, scivolati a -10 dall'Inter capolista, non potranno fallire se vorranno coltivare ancora speranze scudetto. I granata, dall'altra parte, hanno invece assoluto bisogno di punti salvezza, visto che il margine sulla zona retrocessione è al momento di appena un punto.

Torino-Juventus, le scelte dei due allenatori

Davide Nicola dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2, con Sanabria favorito su Zaza per far coppia in attacco con Belotti. In mezzo al campo Mandragora, Rincon e Lukic, con Vojvoda (out Singo) e Ansaldi sulle corsie esterne. In difesa torna a disposizione Nkoulou, che si è negativizzato dal Covid, ma il terzetto titolare dovrebbe essere composto da Izzo, Bremer e Buongiorno, favorito su Rodriguez.

La Juventus di Pirlo risponderà con il 4-4-2, con Morata ad affiancare Cristiano Ronaldo in avanti. A centrocampo Arthur non è al meglio e al suo posto potrebbe esserci spazio per Rabiot insieme a Bentancur, con Chiesa e Kulusevski (in ballottaggio con McKennie) a presidiare le corsie esterne. Difesa composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt ed uno tra Danilo e Alex Sandro. Tra i pali, invece, ansia per Szczesny visto il focolaio Covid che ha interessato la Polonia: in caso di positività, toccherebbe a Pinsoglio presidiare la porta bianconera, considerata la squalifica di Buffon.

Torino-Juventus, le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Pirlo