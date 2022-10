Torino-Juventus, tre motivi per cui il derby può tingersi di granata

Il derby della Mole non è mai una partita come le altre. Da una parte il Torino operaio, quello dal grande cuore che non molla mai, dall'altra la grande Juventus, quella che da sempre, da tradizione, naviga ai vertici del calcio italiano e che può vantare ricavi da centinaia di milioni di euro. Ma mai come questa volta, probabilmente, la sfida è più aperta che mai ad ogni pronostico, con i granata che possono davvero togliersi lo sfizio di battere la Vecchia Signora. Ecco perché in tre motivi.

La crisi bianconera

Il primo è quello più ovvio, nonchè il più evidente: la profonda crisi che sta attraversando la Juventus. I bianconeri, in settimana, si sono arresi ai modesti israeliani del Maccabi Haifa compromettendo quasi definitivamente il proprio cammino in Champions League e confermando ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, tutti i limiti evidenziati in questa prima parte di stagione. Una squadra senza gioco e cuore, quella di Allegri, che può essere tramortita dalla fame dei granata.

L'impronta di gioco di Juric

È vero, il Torino, almeno dal punto di vista dei risultati, non sta attraversando certo un buon momento, con appena un punto raccolto nelle ultime quattro gare, ma la mano di Juric, nel gioco granata, si vede eccome. Nelle ultime uscite, soprattutto quella terminata in parità contro l'Empoli, il Toro avrebbe certamente meritato qualcosa in più e siamo certi che il tecnico croato non lascerà niente di intentato per tentare di giocare un brutto scherzo ai bianconeri.

La qualità granata sulla trequarti

Se c'è un problema al quale la Juventus, almeno fino a questo momento, non è riuscita a porre rimedio è quello di arginare gli inserimenti degli avversari tra la linea difensiva e quella di centrocampo. Uno spazio in cui, per il Torino, si tufferanno a turno i vari Vlasic, Miranchuk e Radonjic, tutti giocatori capaci, per qualità e rapidità di esecuzione, di far male alla retroguardia juventina.