Torino-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un Toro che ha inaugurato la stagione nel migliore dei modi (3-0 al Palermo in Coppa Italia e 2-1 in trasferta sul campo del Monza nella prima di campionato) fa il suo esordio nella Serie A 2022/2023 tra le mura amiche, ospitando la Lazio che ha superato l’ostacolo Bologna nel turno inaugurale. Nello scorso torneo fu Immobile a salvare in pieno recupero i biancocelesti, sia in Piemonte che all’Olimpico: sue le reti del definitivo 1-1 nel doppio confronto, che aveva visto i granata passare in entrambi i casi in vantaggio. L’attaccante della Lazio è peraltro sempre andato a segno negli ultimi sette incroci tra le due formazioni in Serie A. Per il Torino c’è anche da infrangere un tabù: contro la squadra capitolina la vittoria manca dal 26 maggio 2019, ultima giornata del torneo 2018/2019, a cui hanno fatto seguito sei match senza i tre punti.

Torino-Lazio, le scelte di Juric

La lesione muscolare alla coscia destra accusata da Miranchuk costringe il tecnico dei granata a modificare l’assetto della trequarti, con Vlasic pronto ad affiancare Radonjic tra le linee a supporto dell’unica punta Sanabria. Chance anche per Linetty, il quale potrebbe nuovamente essere impiegato in mezzo nel centrocampo a quattro dove sono però favoriti il rientrante Lukic e Ricci, con Singo a presidiare la fascia destra ed Aina sul versante opposto (dove un recuperato Vojvoda potrebbe ritagliarsi uno spazio a gara in corso). In difesa si registra l’arrivo dall’Ajax di Perr Schuurs, ma Juric opterà per Buongiorno – che ha scontato la squalifica – nel ruolo di regista del pacchetto arretrato e Rodriguez e DjiDji come “braccetti”. Tra i pali Milinkovic-Savic.

Torino-Lazio, le scelte di Sarri

I dubbi di Sarri sono perlopiù legati alla linea mediana, dove al fianco dell’inamovibile Milinkovic-Savic potrebbe ritrovare posto tra i titolari Luis Alberto a scapito di Basic (con Vecino come alternativa), mentre nel ruolo di regista resta aperto il ballottaggio tra un Cataldi favorito ed il brasiliano Marcos Antonio. Torna tra i convocati Pedro, ma si va verso la conferma del tridente offensivo formato da Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson. La squalifica di Maximiano lancia Provedel tra i pali dal 1’, in difesa i terzini saranno Lazzari e Marusic, mentre al centro Casale – al rientro dopo la squalifica – insidia Patric per fare coppia con Romagnoli.

Torino-Lazio, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Lukic, Ricci, Aina, Vlasic, Radonjic, Sanabria. All. Juric

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Torino-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e su Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.