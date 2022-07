Torino, lite Juric-Vagnati: ecco quali potrebbero essere le conseguenze

Una lite quasi surreale, in cui sono volate parolacce, insulti e persino qualche spintone (qui il video). Nervi tesissimi in casa Torino, con il tecnico Ivan Juric ed il direttore sportivo Davide Vagnati protagonisti di una discussione accesissima nel ritiro di Waidring, in Austria. Motivo dello scontro, probabilmente, un mercato ritenuto insufficiente dall'allenatore granata, che, in mezza estate, ha già perso Belotti, Bremer, Pobega, Mandragora, Brekalo ed Ansaldi, ad oggi non ancora sostituiti adeguatamente.

Un diverbio al quale sarebbe seguito un chiarimento, come dichiarato dallo stesso Vagnati a Sky Sport 24: "C'è stata una discussione, non è stato bello da vedere ma sono cose che succedono quando due persone tengono particolarmente a fare le cose in un certo modo. Il mister giustamente vorrebbe dei giocatori il prima possibile, io e la società stiamo facendo il possibile in una situazione di mercato difficile. Porteremo a Juric i giocatori di cui ha bisogno. Alla fine della lite ci siamo abbracciati e ci siamo detti quel che dovevamo. Siamo persone vere che dicono le cose come stanno: anche grazie a queste discussioni e a queste liti si può ripartire per fare le cose nel miglior modo possibile. Sarà un punto di partenza. il mister ha delle preoccupazioni legittime, le capiamo: entrambi abbiamo voglia di far bene per il Torino. Il mister ha grandi obiettivi e io altrettanto". Affermazioni che, all'apparenza, avrebbero posto la parola fine al caso, che in realtà, però, potrebbe portare ad importanti conseguenze in casa granata.

Sì, perché è difficile pensare che il presidente Urbano Cairo possa lasciar correre di fronte ad un episodio così macroscopico, con le immagini della lite che hanno fatto rapidamente il giro sui social e sugli organi di stampa. E ad essere in bilico, in particolare, è la posizione di Vagnati. Frasi come "Ti ho sempre difeso agli occhi di quel testa di c***o" (il cui riferimento sembra fin troppo chiaro) non hanno certo fatto felice il patron del Torino, che adesso potrebbe persino silurare il ds. Magari non in questi giorni, visto che tra una settimana ci sarà l'esordio in Coppa Italia e tra due quello in campionato, con tante operazioni di mercato in via di definizione, ma la sensazione è che il matrimonio tra Vagnati ed il Torino, dopo quanto accaduto, non possa durare ancora a lungo.