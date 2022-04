Torino - Milan 0-0: tabellino e dove vedere gli highlights

Nella 32esima giornata del campionato di Serie A, il Milan spreca un’altra occasione di rimanere in vetta alla classifica e conferma la sua sterilità offensiva con il secondo 0 a 0 consecutivo, questa volta contro il Torino. Le occasioni nell’arco di tutto il match sono davvero poche, da segnalare soltanto un tiro per parte con Calabria e Belotti. I rossoneri hanno davvero fatto troppo poco per sperare di portare a casa i tre punti e le tante assenze non sono di certo una giustificazione visti gli ultimi risultati. Mister Pioli dovrà ora cercare una soluzione tattica alternativa per cercare di smuovere la situazione in vista delle ultime partite.

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima (19'st Izzo), Bremer, Rodriguez; Singo (19'st Aina), Ricci, Lukic, Vojvoda (39'st Buongiorno); Pobega (39'st Seck), Brekalo; Belotti (31'st Pellegri). A disp.: Gemello, Milinkovi?-Savi?, Ansaldi, Garbett, Linetty, Akhalaia, Pjaca. All.: Juric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (42'st Gabbia), Theo Hernandez; Tonali (37'st Kruni?), Kessie; Saelemaekers, Diaz (10'st Messias), Leao; Giroud. A disp.: Mirante, T?t?ru?anu, Ballo-Touré, Bakayoko, Lazeti?, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri.

NOTE: Ammmoniti: Lukic, Pobega, Juric (T), Tomori, Kalulu (M). Recupero: 0'pt, 0'st.

Torino - Milan 0-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Torino - Milan 0-0 giocata domenica 10 aprile sono disponibili su Sky Sport