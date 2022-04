Torino-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lasciarsi alle spalle il deludente pareggio interno con il Bologna e riprendere la propria corsa verso lo scudetto. Questo l'obiettivo del Milan, che nella serata di domenica 10 aprile (fischio d'inizio alle 20.45), farà visita al Torino nella gara valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, al momento in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Napoli e quattro sull'Inter (ma i nerazzurri hanno una partita in meno), non possono permettersi passi falsi se non vogliono correre il rischio di vedersi scavalcare dalla formazione di Luciano Spalletti, impegnata contro la Fiorentina, al primo posto.

I granata, reduci dalla vittoria per 1-0 sul campo della Salernitana, si presenteranno invece all'incontro privi di particolari esigenze di classifica (la salvezza è ormai al sicuro, troppo distante invece la zona Europa) e potranno giocare con la forza dei nervi distesi.

Torino-Milan, le scelte di Juric

Juric, per la gara contro il Milan, dovrà fare a meno degli infortunati Fares, Praet, Djidji, Pellegri e Sanabria. Il modulo di riferimento sarà il 3-4-2-1, con Brekalo in vantaggio su Pjaca per agire sulla trequarti insieme a Pobega alle spalle di Belotti. In mezzo al campo la coppia formata da Mandragora e Lukic, con Vojvoda (favorito su Aina) e Singo sulle corsie esterne. In difesa spazio per Izzo, Bremer e Rodriguez, tra i pali conferma in vista per Berisha.

Torino-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Florenzi e Romagnoli, oltre che del lungodegente Kjaer. Il modulo di partenza sarà il consueto 4-2-3-1, con Giroud ancora favorito su Ibrahimovic per un posto al centro dell'attacco. Alle spalle del francese agiranno Saelemaekers (in vantaggio su Messias), Kessie e Leao, con Diaz pronto a subentrare a gara in corso. In mezzo al campo il tandem Tonali-Bennacer, in difesa Calabria, Kalulu, Tomori ed Hernandez. Tra i pali Maignan.

Torino-Milan, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

Torino-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Torino-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluig Pardo, commento tecnico di Massimo Gobbi.