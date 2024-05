Torino-Milan, dove vedere la partita e probabili formazioni

A caccia del secondo successo consecutivo. Il Milan, dopo essere tornato alla vittoria nella gara interna con il Cagliari, andrà alla ricerca di altri tre punti sul campo del Torino nella partita in programma sabato 18 maggio alle 20.45 e valevole per la 37esima giornata di serie A. Una sfida non priva di insidie per i rossoneri: i granata, reduci dal blitz di Verona, coltivano infatti ancora qualche speranza di qualificazione in Conference League.

Torino-Milan, le scelte di Juric

Juric, per la gara contro il Milan, si affiderà al 3-5-2, con Sanabria favorito su Okereke per affiancare Zapata in attacco. A centrocampo spazio per Tameze (preferito a Linetty), Ilic e Ricci, con Bellanova e Rodriguez sulle corsie esterne. Ballottaggio in difesa tra Vojvoda e Lovato per completare il reparto con Buongiorno e Masina, tra i pali Milinkovic-Savic.

Torino-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, per la trasferta di Torino, dovrà fare a meno degli infortunati Loftus-Cheek e Chukwueze, oltre che dello squalificato Gabbia. Torna invece a disposizione Maignan, che dovrebbe però sedere in panchina. In difesa a comporre la coppia centrale con Tomori spazio per Thiaw, con Kalulu dirottato a destra ed Hernandez a sinistra. In mezzo al campo Musah, Adli e Reijnders, in attacco fuori Leao e Giroud: con Pulisic ci saranno Jovic e Okafor.

Torino-Milan, le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Tameze, Ilic, Ricci, Rodriguez; Sanabria, Zapata. All. Juric

Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic Jovic, Okafor. All. Pioli

Torino-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Milan, in programma sabato 18 maggio alle 20.45 e valevole per la 37esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.