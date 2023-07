Torino-Modena, dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming

Torna in campo il Torino di Ivan Juric che attende rinforzi sul mercato per completare l'organico e dare l'assalto alla parte sinistra della classifica. Il tecnico croato è rimasto per fare ancora meglio dell'anno scorso, le intenzioni di Cairo sono serie e il colpo Bellanova lo dimostra, resta però il grande problema del centravanti con i granata che non sono mai riusciti a trovare un vero erede di Belotti.

I granata scenderanno in campo per la seconda amichevole dell'estate 2023, la prima ha visto la formazione piemontese battere la Feralpi Salò 2-0 con il gol di Schuurs nella prima frazione e di Savva nel finale. Una vittoria convincente in cui Juric ha provato a rilanciare Verdi alle spalle di Sanabria. Sarà invece il terzo test pre stagionale del Modena, formazione che dopo una buona annata da neopromossa in Serie B, in questa stagione ha una gran voglia di stupire e lo sta dimostrando con un buon mercato. Nelle prime due uscite stagionali i canarini hanno battuto il Formigine 9-0 e hanno pareggiato 1-1 con il Fiorenzuola.

Torino-Modena in diretta tv e streaming

Tutto pronto quindi per la sfida tra Torino e Modena che andrà in scena al centro sportivo di Pinzolo alle ore 17. La gara sarà trasmessa sulla televisione ufficiale dei granata, Torino Channel, disponibile sul sito ufficiale dei piemontesi. Per la visione non ci sarà bisogno di abbonamenti o registrazione, le immagini saranno a disposizione gratuitamente di tutti i tifosi e gli appassionati.