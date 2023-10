Torino, attacco anemico: Juric pensa al cambio di modulo

Un inzio di stagione non particolarmente esaltante, quello vissuto fin qui dal Torino. I granata, nelle prime otto giornate di campionato, hanno raccolto solamente 9 punti faticando a dare continuità ai propri risultati. In difficoltà, almeno ad oggi, soprattutto il reparto offensivo, con la formazione di Juric che ha trovato la via della rete soltanto sei volte. Una preoccupante sterilità su cui incide anche il rendimento non certo ottimale dei trequartisti: Vlasic, dopo le tante cose positive fatte vedere nel passato torneo, sta faticando a tornare sui suoi consueti standard di rendimento, mentre Radonjic, dopo un avvio più che positivo con tre gol nelle prime quattro gare, si è gradualmente spento. E non va granché meglio neanche per Karamoh e Seck, incapaci fino a questo momento di dare le adeguate garanzie. Tutti motivi per cui Juric, in vista della ripresa del campionato dopo la sosta, sta meditando un cambio di modulo.

Il tecnico granata, in particolare, starebbe pensando di abbandonare il 3-4-2-1 visto fin qui per passare al 3-5-2. Un sistema di gioco che permetterebbe al Torino di giocare con due punte vere, con Sanabria che verrebbe così rispolverato per agire al fianco di Zapata. Nella nuova linea di centrocampo ci sarebbe invece spazio per Ricci in cabina di regia, con Tameze ed Ilic (o in alternativa Vlasic) a giocare ai suoi lati. Una svolta tattica per cercare di trovare quel feeling con il gol mai nato in questo avvio di stagione.