Il mercato non salverà il Napoli

La caduta del Napoli è inarrestabile, la squadra di Mazzarri perde 3-0 contro il Torino, formazione che in diciotto gare aveva segnato appena 15 reti. E' l'ennesima giornata da dimenticare dei campioni d'Italia che ora sono noni in classifica, e stazionano in quella zona centrale che significa allontanamento dal quarto posto di cinque punti. L'obiettivo minimo stagionale sembra essere molto lontano anche perché Fiorentina e Bologna, nonostante gli ultimi scivoloni, corrono, così come la Lazio, la più in forma in questo momento, e subito alle loro spalle ci sono Roma e Atalanta, che forse per rosa sono le due migliori. Andarle a riprendere la concorrenza per il Napoli sembra complicato, anche perché se, come abbiamo, detto le altre viaggiano spedite, la formazione di Mazzarri, proprio con il nuovo allenatore, ha rallentato per non dire che si è proprio fermata con tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, a cui si aggiunge la figuraccia in Coppa Italia con il Frosinone.

Gli azzurri pagano gli errori del presidente De Laurentiis che ha sbagliato due allenatori in meno di quattro mesi, toccando il gioiello dell'anno scorso proprio nel suo punto più importante: il tecnico. Spalletti non solo giocava un bel calcio ma dava entusiasmo e faceva girare a pieno regime i valori aggiunti come Kvartskhelia, che oggi sono l'ombra di quelli visti solo pochi mesi fa.

C'è chi pensa che alla fine una pezza il quadro dirigenziale riuscirà a metterla con il calciomercato, difficile, se non impossibile. Il Napoli potrà anche prendere Samardzic, e magari Dragusin, operazione assai più difficile rispetto a quella del centrocampista, ma non basterà. I due profili sono ottimi giocatori, giovani e in rampa di lancio, ma entrerebbero in un impianto di gioco senza nessuna idea, e in un ambiente a secco di entusiasmo, cibo essenziale di tutte le squadre vincenti. Gli acquisti, che arriveranno e si spera possano essere migliori del Mazzocchi espulso dopo appena cinque minuti di oggi, aumenteranno la qualità del gruppo probabilmente, ma non accenderanno la scintilla di cui il Napoli ha bisogno e sarebbe anche ingiusto chiederlo agli ultimi arrivati.