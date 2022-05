Torino-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Torino per continuare la striscia positiva, il Napoli per proteggere il terzo posto dall’assalto della Juventus. Sabato alle 15 le due squadre si sfidano con gli obiettivi stagionali già raggiunti, ma con la testa ancora ben concentrata sul campionato. I granata è da sei giornate che non perdono, arrivano dalla vittoria con l’Empoli e nell’ultimo periodo hanno fermato Atalanta, Milan e Lazio. Gli azzurri dal canto loro hanno festeggiato domenica scorsa la qualificazione in Champions League con il netto successo 6-1 il Sassuolo che ha scacciato i venti della crisi dopo gli stop con Empoli, Fiorentina e Roma che hanno estromesso i ragazzi di Spalletti dalla corsa Scudetto.

Torino-Napoli: le scelte di Juric

Qualche dubbio di formazione per Juric che ha confermato alla vigilia la presenza in porta di Berisha che avrà davanti un terzetto in cui sono sicuri del posto Bremer e Izzo mentre Rodriguez è in ballottaggio con Buongiorno. Ancora da decidere anche il titolare sulla fascia destra con Singo in leggero vantaggio su Ola Aina. L’altro dubbio della vigilia riguarda il centravanti con Belotti favorito su Pellegri, non ci sarà invece Sanabria infortunato. In mediana al posto di Lukic ci sarà Pobega con Ricci, mentre alle spalle dell’attaccante centrale ci saranno Brekalo e Praet.

Torino-Napoli: le scelte di Spalletti

Il Napoli si presenterà in campo nuovamente con un assetto molto offensivo. Confermata infatti la presenza in attacco di Mertens con Osimhen insieme agli esterni Insigne e Lozano. Alle loro spalle sicuro del posto Anguissa mentre sono in ballottaggio Lobotka e Fabian Ruiz con lo spagnolo che potrebbe spuntarla. Già fatta anche la difesa con Di Lorenzo ormai ristabilito dall’infortunio che andrà a completare il reparto con gli inamovibili Rrahamani, Koulibaly e Mario Rui.

Torino-Napoli: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1) Berisha, Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Rici, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti.

Napoli (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Torino-Napoli: diretta tv e streaming

La partita tra Torino e Napoli di domani sarà trasmessa in diretta tv e streaming solamente da DAZN. Per la piattaforma è necessario aver sottoscritto un abbonamento, chi lo ha già fatto potrà godersi la gara tramite la App su tutti i dispositivi abilitati e sul sito ufficiale. La telecronaca è stata affidata ad Edoardo Testoni e a Simone Tiribocchi al commento tecnico.