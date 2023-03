Torino-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E' Torino la prossima tappa del viaggio verso lo Scudetto del Napoli. Gli azzurri sono meritatamente primi in classifica con 18 punti di vantaggio sull'Inter e hanno più di mezzo Scudetto cucito sul petto. Spalletti e i tifosi aspettano solo la matematica per far scattare la festa. Domenica alle 15 però gli azzurri si troveranno davanti una delle squadre più in forma delle ultime settimane e pronta a combattare fino in fondo per un posto in Europa. E' il Torirno di Juric che dopo i successi con Lecce e Bolgona è salito a quota 37 in piena lotta per il settimo posto.

Torino-Napoli, le scelte di Juric

Tra i granata qualche dubbio in attacco con Karamoh e Radonjic a giocarsi un posto alle spalle di Sanabria, l'altra maglia in attacco è già sulle spalle di Miranchuk. Vlasic dovrebbe tornare tra i convocati ma non potrà giocare tutta la gara. In difesa Buongiorno, chiamato da Mancini in Nazionale per la prima volta, affiancherà Schuurs e Djidjii, in mediana Linetty e Ilic in mezzo e Singo e Aina sugli esterni.

Torino-Napoli, le scelte di Spalletti

Niente turnover per Spalletti che continuerà a schierare tutti i titolari nonostante i tanti impegni degli ultimi tempi. Il tecnico toscano conferma quindi gli undici titolarissimi con Mario Rui in vantaggio su Olivera e Lozano che dovrebbe tornare in campo dall'inizio al posto di Politano.

Torino-Napoli, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Torino-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida tra Torino e Napoli sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn sia sulla App che sul sito ufficiale della piattaforma che detiene i diritti per tutte le gare di Serie A. In tv la partita sarà disponibile anche sul canale 214 di Sky, la telecronaca sarà di Edoardo Testoni e Massimo Gobbi.