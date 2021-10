Torino, da Belotti a Praet: le ultime notizie sui sei infortunati di Juric

Il Torino continua la sua marcia verso la sfida di campionato contro il Napoli del prossimo turno, buone notizie per Belotti.

Ivan Juric può sorridere, anche se continua ad avere l’infermeria piena. La situazione degli infortuni in casa granata ha creato non poche polemiche e ha portato anche all’addio del responsabile medico della squadra dopo le critiche del mister granata all'area medica della squadra alla fine del derby con la Juventus.

Infortunio Belotti, il Gallo ci sarà in Napoli-Torino

La prima buona notizia di giornata arriva da Andrea Belotti. Il Gallo, alle prese con un problema fisico fin dalla fine di agosto, oggi si è allenato con il gruppo e dopo aver tentato di scendere in campo nel derby, sarà sicuramente a disposizione domenica alle 18 contro il Napoli.

Juric riavrà il suo bomber anche se potrebbe poter contare sul giocatore solo per i prossimi due mesi. Il rinnovo di contratto è lontano, il Toro se vuole monetizzare può farlo solo a gennaio con Inter e Milan che sono pronte all’assalto e la Fiorentina che sta alzando il pressing.

Si ferma Kone, il Torina spera in Praet e Pobega

La lista degli infortunati in casa Torino però è ancora lunga e la speranza di Juric è quella di riuscire a recuperare qualche altra pedina per la difficile sfida alla capolista Oggi hanno svolto alenameto personalizzato sul campo Pobega e Praet, entrambi sono sulla via del recupero e hanno buone possibilità di partire con la squadra verso il Maradona.

Più lunghi i tempi per Pjaca e Verdi, il primo dopo un eccellente inizio di stagione è stato di nuovo colpito da un problema fisico, l’ennesimo della sua carriera, il secondo potrebbe stare fermo per un mese. Oggi nel frattempo si è fermato anche Kone che ha interrotto l’allenamento a causa di un fastidio al retto femorale.