Torino-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Le due vittorie contro Genoa e Salernitana, maturate senza incassare gol, ha dato vigore al cammino del Torino in questo avvio di Serie A, alla vigilia di un ciclo durissimo che prevederà la doppia sfida alle squadre capitoline ed il derby pre-sosta contro la Juventus. I granata cominceranno ospitando la Roma, squadra che nei tempi recenti ha dato parecchi dispiaceri: nelle ultime tredici sfide, infatti, i piemontesi hanno vinto appena due volte, perdendo in altre dieci occasioni. I giallorossi si presentano all’appuntamento rinfrancati dal roboante 7-0 dell’ultimo turno contro l’Empoli e dal blitz di Tiraspol nell’esordio in Europa League. Una vittoria significherebbe anche modificare un trend non troppo positivo nelle trasferte di Serie A: con la gestione Mourinho, lontano dal pubblico dell’Olimpico è arrivata appena una vittoria nelle ultime dieci sfide esterne, curiosamente ottenuta proprio all’Olimpico Grande Torino lo scorso 8 aprile (1-0, rete decisiva di Dybala). Il campo dei granata porta d’altronde piuttosto fortuna alla Roma, che negli ultimi sei incroci ha portato a casa ben 15 punti.

Torino-Roma, le scelte di Juric

Dubbi legati a centrocampo ed attacco per il tecnico della formazione piemontese. In difesa, con Milinkovic-Savic tra i pali, prenderanno ancora posto Schuurs, Buongiorno e Rodriguez (anche in considerazione dell’infortunio di Djidji e dei fastidi al ginocchio accusati da Zima), mentre le corsie laterali saranno nuovamente percorse da Bellanova e Lazaro, in vantaggio su un Vojvoda acciaccato. Nel cuore della mediana si sistemerà Ricci, con Ilic che potrebbe ritornare dal 1’ dopo il forfait di Salerno spingendo Tameze in panchina, mentre sulla trequarti vicino a Radonjic salgono le quotazioni del recuperato Vlasic, che resta in ballottaggio con Seck. Come vertice offensivo, conferma per Zapata.

Torino-Roma, le scelte di Mourinho

L’allenatore lusitano dovrebbe riproporre la premiata ditta Dybala-Lukaku in avanti (come Belotti come alternativa per il secondo). Più dubbi sorgono a centrocampo, legati alle condizioni di Pellegrini rientrato in gruppo ma che dovrebbe essere risparmiato, lasciando spazio ad Aouar che in mediana agirà insieme a Paredes e Cristante, tenendo anche conto del problema che ha costretto Sanches a uscire dal campo giovedì pomeriggio a Tiraspol in Europa League. Sulle fasce in vantaggio Kristensen e Spinazzola per un posto dal 1’, mentre l’altra incognita è costituita dalla presenza dell’acciaccato Smalling, il quale dovrebbe accomodarsi in panchina. In difesa, pertanto, toccherebbe ancora al terzetto composto da Mancini, Ndicka e Llorente, a protezione di Rui Patricio.

Torino-Roma, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro, Vlasic, Radonjic, Zapata. All. Juric

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola, Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Torino-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Roma, in programma domenica 24 settembre alle 20.45 allo Stadio Olimpico “Grande Torino”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.