Torino-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Prima Torino, poi Rotterdam. E’ una Roma con le valigie in mano quella chiamata ad affrontare vacanze pasquali...itineranti, allo scopo di riagganciare il podio distante una lunghezza ma anche di tagliare il traguardo delle semifinali in Europa League. La frenata delle ultime settimane (tre sconfitte in Serie A contro Cremonese, Sassuolo e nel derby) non ha comunque compromesso quanto di buono fatto dai giallorossi in questo 2023: solo il Napoli (dieci) e la Juventus (nove) hanno infatti vinto più partite della Roma in Serie A (sette al pari della Lazio). In questo intervallo temporale, inoltre, la squadra allenata da Mourinho ha tenuto per ben sette volte la porta inviolata, come la Juventus e con solo Lazio e Napoli a fare meglio (otto a testa). A vestire i panni dell’arbitro in questo duello per un posto Champions c’è il Torino, che dopo i giallorossi si misurerà in questo mese di aprile anche con Lazio ed Atalanta: i granata ricoprono una posizione di classifica piuttosto comoda, senza al momento avere il passo necessario per provare ad avvicinare la zona Europa. I precedenti in Piemonte sono in favore dei padroni di casa, che davanti ai propri tifosi hanno il doppio delle vittorie (34-17), mentre i pareggi sono 27. Per la Roma c’è anche da sfatare un tabù: negli ultimi cinque match disputati la vigilia di Pasqua sono arrivati sempre segni X (quattro 1-1 e un 2-2).

Torino-Roma, le scelte di Juric

La “Injured-list” granata è ancora ben fornita e contempla sicuramente Zima ed Aina, ma con ogni probabilità anche Ilic (alle prese con trauma contusivo-distorsivo alla caviglia) e Vieira (lesione al bicipite femorale sinistro), mentre Karamoh potrebbe superare il fastidio al polpaccio e fare presenza in panchina. I piemontesi si presenteranno in campo con Milinkovic-Savic tra i pali, schermato da una difesa a tre formata da Schuurs e Buongiorno ed uno tra DjiDji e Gravillon a contendersi il posto di braccetto di destra. Nel cuore della mediana si va verso la riconferma di Ricci e Linetty: sugli esterni duellano Rodriguez e Vojvoda sul versante mancino (col primo favorito) mentre Lazaro contende a Singo la titolarità della fascia destra. Tra le linee scalpita Miranchuk, che punta ad una delle due maglie al momento sulle spalle di Vlasic e Radonjic, a supporto di Sanabria che agirà da vertice offensivo.

Torino-Roma, le scelte di Mourinho

Con la fine dell’emergenza legata al numero di squalificati, l’allenatore lusitano dovrebbe ritornare a proporre una retroguardia a tre, con i titolarissimi Mancini, Smalling ed Ibanez a proteggere Rui Patricio. Dopo lo stop del giudice sportivo c’è anche Cristante nella lista del convocati, ma il centrocampista azzurro deve guardarsi dalla concorrenza di Matic e Wijnaldum, sebbene l’olandese potrebbe anche essere spostato in posizione più avanzata per affiancare Dybala sulla trequarti, mossa che comporterebbe il sacrificio di capitan Pellegrini. In avanti, duello Belotti-Abraham per una maglia dal 1’ all’insegna di un gol che latita (sette per l’inglese, quattro per l’ex di turno del match che è ancora a secco in campionato), mentre le fasce laterali dovrebbero essere presidiate ancora da Zalewski e Spinazzola.

Torino-Roma, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Gravillon, Schuurs, Buongiorno, Lazaro, Linetty, Ricci, Rodriguez, Radonijc, Vlasic, Sanabria. All. Juric

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Belotti. All. Mourinho

Torino-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Roma, in programma sabato 8 aprile alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.