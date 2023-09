Torino, verso la Roma: doppio recupero per Juric

Domenica alle 20,45 il Torino torna in campo per sfidare la ritrovata Roma di Mourinho reduce dal 7-0 contro l'Empoli. I giallorossi, dopo un pessimo inizio di campionato hanno ritrovato brillantezza, ma i granata non sono da meno: Juric ha vinto le ultime due sfide contro Genoa e Salernitana, nel primo caso con un po' di fortuna, nel secondo dominando in lungo e in largo in trasferta.

Infortuni Torino, verso la Roma con Ilic e Vlasic

Il nuovo Toro ha quindi già ingranato le marce alte e spera di poter continuare a vincere per scalare ancora la classifica e infilarsi subito nella zona europea, qualcosa più di un semplice sogno soprattutto dopo l'arrivo di Zapata, il centravanti che da oltre un anno mancava a Juric. Per provare a battere la Roma, i piemontesi riavranno a disposizione due giocatori fondamentali come Ilic, centrocampista centrale e metronomo della manovra granata, e Vlasic, l'uomo di maggior classe che il tecnico potrebbe anche provare a schierare alle spalle della punta insieme allo scintillante Radonjic degli ultimi tempi.

In vista della Roma restano così solo tre i giocatori in infermeria Popa, Vojovoda, alle prese con uno stiramento, e il difensore centrale Djidji. Probabile che per tutti ci sarà bisogno di aspettare la sosta di metà ottobre prima di rivederli in campo.