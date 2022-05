Torino-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ultimo incontro stagionale all’Olimpico di Torino, in una sfida che mette sul piatto un piacevole congedo dal pubblico di casa per la formazione granata, ed offre alla Roma una polizza assicurativa per l’Europa qualora le dirette concorrenti accelerassero e la finale di Tirana dovesse prendere una piega sbagliata. Gap motivazionale notevole, quello tra le squadre in campo nell’anticipo dell’ultima giornata, così come è diverso il recente cammino: il Torino da inizio aprile ha perso solo nell’ultimo turno interno (0-1 col Napoli), mentre i giallorossi non hanno vinto nessuna delle ultime cinque partite di campionato - tre pareggi e due sconfitte - e l’ultima volta che hanno registrato una striscia di sei match consecutivi senza successi in Serie A, risale ad oltre quattro anni fa (gennaio 2018). In linea di massima i precedenti sorridono alla Roma (su 180 sfide, 74-57 il bilancio delle vittorie complessivamente ottenute), ma in Piemonte, su 77 incroci, la sconfitta si è materializzata ben 33 volte.

Torino-Roma, le scelte di Juric

Granata all’ultima tornata privi di Singo e Bremer, mentre restano da valutare Izzo e Vojvoda: il primo potrebbe essere sostituito da Djidji nel pacchetto arretrato che - visto anche il forfait di Buongiorno – sarà completato da Zima e Rodriguez. Per il secondo, c’è l’alternativa Ansaldi a tutta fascia sulla sinistra, mentre dalla parte opposta agirà Aina. In mezzo al centrocampo la scelta dovrebbe ricadere su Mandragora e Lukic, più assortimento sulla trequarti, con Praet e Brekalo (insidiato da Seck) favoriti su Pjaca e Pobega. In avanti Belotti, per cui si potrebbe profilare l’ultima apparizione con la maglia del Toro.

Torino-Roma, le scelte di Mourinho

Il tecnico giallorosso disegnerà l’undici iniziale tenendo conto dell’emergenza infortunati e del naturale turn-over in vista della finale di mercoledì. Rui Patricio sicuro tra i pali, Smalling (affaticato muscolarmente) sarà sostituito da Kumbulla il quale completerà la difesa a tre con Ibanez e Mancini. Turno di riposo per Karsdorp, che lascerà il posto a Maitland-Niles sul binario destro, mentre sul versante opposto Spinazzola si gioca la maglia da titolare con Vina per permettere a Zalewski di rifiatare. Nel cuore della mediana sicuro Veretout, affiancato probabilmente da Sergio Oliveira col sacrificio di Cristante. In avanti certa l’assenza di Mkhitaryan (che resta in dubbio anche per Tirana), probabile quella di Zaniolo: possibile il ricorso a Carles Perez in tandem con Pellegrini ad innescare Abraham, con le opzioni Shomurodov e Felix (nel caso recuperi dal fastidio al ginocchio) spendibili anche a gara in corso, più El Shaarawy per incrementare il peso offensivo sia largo a sinistra che tra le linee.

Torino-Roma, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha, Djidji, Zima, Rodriguez, Aina, Lukic, Mandragora, Ansaldi, Praet, Seck, Belotti. All. Juric

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Maitland-Niles, Oliveira, Veretout, Spinazzola, Carles Perez, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Torino-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.