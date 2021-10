Torino-Sampdoria 3-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

E' finita "solo" 3 a 0 perché il Var ha annullato un gol a Verdi e perché al Toro nel finale è mancata un po' di mira sotto porta. Altrimenti la Samp avrebbe incassato una pesante goleada all'Olimpico ieri sera. Il risultato finale però dice già tutto: la squadra di Juric è passata sui blucerchiati come un carro armato. Una partita senza storia, aperta dal bel gol di Praet, al termine di un'azione preparata in allenamento da Juric ed eseguita alla perfezione da Pobega (sontuoso, ma il giallo gli farà saltare la sua sfida da ex contro lo Spezia) e compagni. Erano passati soltanto 17 minuti e Quagliarella e compagni avrebbero potuto rimetterla in piedi. Se solo avessero avuto un minimo di determinazione e idee per farlo. Invece la Samp è apparsa svuotata, confusa, inerme.

Dopo l'intervallo, ti aspetti la reazione e invece c'è il crollo definitivo. Singo raddoppia in apertura di tempo e per gli ospiti è notta fonda. Il Toro invece si esalta con il risultato in ghiaccio e gioca ancora meglio, non contento del doppio vantaggio. La Samp perde la testa e resa anche in dieci nei 20' finali (Silva rosso diretto per proteste su un fallo laterale, emblema della tensione in casa genovese). I granata passeggiano e vanno vicini diverse volte al tris, che prima arriva con Verdi (ma il Var dice no: fuorigioco) e poi con il risveglio del Gallo. Il diagonale di Belotti, splendido e umile interprete di questo Toro tutta fatica e collaborazione, spezza l'incantesimo del bomber granata: è il suo 100° gol in serie A. Un traguardo meritato. Tutto sembra, il Gallo, tranne che un giocatore con la valigia in mano. Almeno per il momento.

Il tabellino

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo (8' st Vojvoda), Lukic, Pobega, Aina (42' st Rodriguez); Praet, Linetty (42' st Verdi); Sanabria (8' st Belotti). Allenatore: Juric.

Sampdoria (3-5-1-1): Audero; Dragusin (36' st Colley), Yoshida, Chabot; Bereszynski (24' st Askildsen, 36' st Ciervo), Silva, Ekdal (9' st Gabbiadini), Thorsby, Augello; Candreva; Quagliarella (9' st Caputo). Allenatore: D'Aversa.

Arbitro: Fourneau.

Marcatori: 17' p.t. Praet (T), 7' s.t. Singo (T), 48' s.t. Belotti (T).

Ammoniti: Bremer, Pobega (T), Dragusin, Askildsen, Chabot, Candreva (S).

Espulsi: Adrien Silva (S).

Torino - Sampdoria 3-0: dove vedere gol e highlights

I gol e le immagini salienti di Torino - Sampdoria 3-0 giocata sabato 30 ottobre sono disponibili sul canale Youtube di Dazn