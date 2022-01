Torino - Sassuolo 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

orino-Sassuolo, match della 23a giornata di Serie A 2021-22, è terminata con il risultato di 1-1: gol di Sanabria al 16' e pareggio di Raspadori all'88'. Juric deve fare i conti con l'assenza dell'ultimo minuto di Djidji: al suo posto Zima nel reparto difensivo composto da Milinkovic Savic tra i pali e i difensori Rodriguez e Bremer. In mezzo, spazio alla coppia composta da Lukic e Mandragora, con Pobega ancora una volta in panchina, mentre sugli esterni la coppia collaudata Singo-Vojvoda. Davanti, invece, Brekalo e Praet ad agire alle spalle del solito Sanabria. Pronti via e la partita è subito ai mille all'ora. Toro e Sassuolo se la giocano senza pensare più di tanto ai tatticismi. Con un pressing molto alto, già al limite dell'area di rigore avversaria.

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora (25' st Pobega), Vojvoda; Praet (39' st Baselli), Brekalo (25' st Pjaca); Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Buongiorno, Izzo, Djidji, Ansaldi, Warming, Zaza, Verdi. Allenatore: Juric.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chirices, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori (45' st Ruan), Harroui (1' st Rogerio) (10' st Defrel); Scamacca. A disposizione: Satalino, Pegolo, Peluso, Ayhan, Paz, Magnanelli, Aucelli, Toljan, Ceide. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Fourneau.

MARCATORI: 16' pt Sanabria (T), 43' st Raspadori (S).

NOTE: Ammoniti: Mandragora, Bremer, Pobega (T); Rogerio, Scamacca, Frattesi (S); Recupero: 0' pt, 4' st.

