Torino - Spezia 2-1: tabellino e dove vedere gli highlights

ell'anticipo della 34esima giornata di serie A, il Torino torna alla vittoria in casa, battendo 2-1 lo Spezia grazie alla doppietta di Lukic, uno per tempo, e al rigore di Manaj all'ultimo secondo.

Sorprese nella formazione dei granata, che si schierano sempre con il classico 3-4-2-1: in porta torna Milinkovic-Savic al posto di Berisha, febbricitante; difesa a tre composta da Zima, Bremer e Rodriguez; in mezzo Ricci e Lukic con Singo e Vojvoda ad agire come esterni; nella trequarti spazio a Seck e Pjaca; davanti torna Sanabria che occupa il posto lasciato libero da Belotti, infortunato. Pronti via e il Torino passa in vantaggio su rigore per fallo di Erlic su Sanabria. Sul dischetto si presenta Lukic che spiazza Provedel: 1-0. Il Toro è padrone assoluto del campo. Le azioni passano tutte dalla premiata ditta Lukic-Ricci, con Pjaca che prova a ritagliarsi qualche momento di notorietà.

I granata sfiorano il raddoppio con Seck - su assist, neanche a dirlo, di Lukic - ma Provedel è bravo, con un ottimo riflesso, a negare la gioia della prima rete in A per l'ex Spal. Alla mezz'ora la ghiotta occasione per Pjaca. Il suo è una sorta di rigore in movimento. Decisiva la deviazione di Erlic. Il primo tempo finisce senza altri squilli ma in assoluto controllo da parte della formazione di Juric a cui sta veramente stretto l'1-0.

La ripresa inizia con un cambio per il Toro: entra Buongiorno al posto di Rodriguez. Lo Spezia inizia il secondo tempo con più piglio, creando qualche grattacapo alla difesa granata. Al 56' Ricci imbuca per Sanabria ma Provedel è miracoloso ed evita il 2-0.

Al 60' entrano Brekalo e Praet per Pjaca e Seck. Al 69' il Toro raddoppia ancora con Lukic sugli sviluppi di un calcio d'angolo e di un batti e ribatti in area di rigore. Un raddoppio nel complesso meritato. Il gol dello Spezia arriva su rigore, con Manaj. Punito il fallo di Djidji dopo il Var (prima azione fermata per presunto fuorigioco).

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer (31' st Djidji), Rodriguez (1' st Buongiorno); Singo (40' st Ansaldi), Lukic, Ricci, Vojvoda; Seck (17' st Praet), Pjaca (16' st Brekalo); Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Aina, Mandragora, Pellegri, Linetty, Anton. Allenatore: Juric.

SPEZIA (4-3-1-2): Provedel; Amian, Erlic (1' st Antiste), Nikolaou, Hristov; Ferrer (25' st Strelec), Kiwior, Kovalenko; Agudelo; Manaj, Gyasi. A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Sala, Verde, Bastoni, Salcedo, Sher, Nguiamba, Bertola. Allenatore: Motta.

ARBITRO: Ghersini

MARCATORI: 4' pt Lukic (T, su rig.), 24' st Lukic (T), 52' st Manaj (S, su rig.)

NOTE: Ammoniti: Erlic, Nikolau (S). Recupero: 0' pt, 7' st.

Torino - Spezia 2-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Torino - Spezia 2-1 giocata sabato 23 aprile sono disponibili su Sky Sport