Torino-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inizia da Torino un mini campionato di sette gare che vedrà l’Udinese affrontare squadre tecnicamente più abbordabili di quelle incontrate finora, e che pertanto dovrebbero costituire un trampolino di lancio verso posizioni di graduatoria più tranquille. I friulani hanno peraltro 14 punti, come i granata che, dopo un buon avvio di stagione, da inizio ottobre hanno incassato quattro sconfitte - nessuna squadra di Serie A ha fatto peggio nel parziale - tutte col minimo scarto e senza segnare, realizzando complessivamente sei reti negli altri due match vinti (solo lo Spezia ha fatto peggio, con cinque). Tema centrale del confronto, quindi, la necessità di muovere la classifica per entrambe le formazioni. Nelle novità last minute, da registrare la mancata convocazione nelle fila ospiti di Jens Stryger Larsen, motivazione da ricercare – stando ai rumors – nei contrasti avuti tra la società ed il giocatore danese. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più.

Torino-Udinese, le scelte di Juric

La conferenza stampa pre-match di Juric ha fornito precise indicazioni sulla formazione che dovrebbe partire titolare domani, a partire dalle convocazioni: ci saranno sia Sanabria che Praet, ma non Ansaldi e Mandragora il cui recupero non è ancora completo. Djidji ha saltato solo un allenamento e sarà regolarmente al suo posto nel terzetto difensivo che comprende anche Bremer e Buongiorno vista l’indisponibilità di Rodriguez (lesione al bicipite femorale della coscia destra). A centrocampo conferme per Lukic e Pobega in mezzo e sui binari laterali Singo ed Aina. Sulle trequarti Brekalo ha recuperato: probabile che sia lui con Linetty ad innescare Belotti, con Praet che potrebbe non essere rischiato dal primo minuto. Discorso a parte merita Pjaca, di lui Juric dice: “Domani sicuramente ha possibilità di giocare dall'inizio. Lo preferisco sempre a sinistra, Brekalo invece può giocare anche a destra o in mezzo, se ci saranno occasioni possono giocare insieme”.

Torino-Udinese, le scelte di Gotti

Il tecnico dei friulani ha praticamente l’intera rosa disponibile, compresi Pussetto, Samir e Arslan, che hanno avuto problemi prima della sosta ma da alcuni giorni sono rientrati in gruppo. Con la notoria flessibilità del modulo e l’ampia scelta, si ipotizza un 4-2-3-1 riconvertibile al 3-4-2-1: Milinkovic Savic in porta, poi Becao, Nuytuinck, Samir e Udogie in difesa ed il tandem Arslan-Walace al centro della mediana (Makengo è stato appiedato dal giudice sportivo). A sinistra in vantaggio Deulofeu che supporterebbe Beto in avanti, insieme a Pereyra e Molina (su cui è però in rimonta Soppy).

Torino-Udinese, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer, Buongiorno, Singo, Pobega, Lukic, Aina, Brekalo, Linetty, Belotti. All. Juric

Udinese (3-4-2-1): Silvestri, Udogie, Becao, Nuytinck, Samir, Arslan, Walace, Molina, Pereyra, Deulofeu, Beto. All. Gotti

Torino-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Udinese sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.