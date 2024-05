Il Torino ha scelto il nuovo allenatore

L'era Juric è finita, al termine di questo campionato il croato lascerà il Torino. "Senza Europa andrò via", lo aveva detto lo stesso allenatore e nessuno lo aveva contraddetto in società, il ciclo è alla fine e non sempre è stato tutto rose e fiori, così i dirigenti si sono messi alla ricerca del nuovo mister, ricerca che sembra aver dato i suoi frutti.

Paolo Vanoli nuovo allenatore del Torino

Secondo gli ultimi rumors infatti Paolo Vanoli è balzato in testa alla corsa per la panchina granata e dovrebbe essere lui a guidare il Toro fin dalla prossima stagione. Il tecnico è uno dei segreti della cavalcata del Venezia, terzo in Serie B nonostante le difficoltà societarie, ed è pronto al grande salto nel massimo campionato, ma probabilmente non con i lagunari.

Il Torino infatti è pronto ad affidargli la guida tecnica, sarebbe la prima in Serie A per Vanoli che in carriera è stato allenatore dello Spartak Mosca, collaboratore dell'Inter di Conte e vice allenatore del Chelsea. A Venezia è arrivato durante il campionato scorso, risollevando le sorti della squadra a ponendo le basi per il campionato successivo che è stato decisamente al di sopra delle aspettative di tutti.

I granata si affideranno a lui dopo aver vagliato altre soluzioni, tutte sfumate per diversi motivi. Il primo nome accostato è stato quello di Palladino che potrebbe anche finire all'estero, poi c'è stato il Italiano per cui però si rischia di andare troppo per le lunghe dopo la qualificazione alla finale di Conference League della sua Fiorentina e poi va battuta la concorrenza del Bologna. Niente da fare anche per Gilardino che si è legato al Genoa.