Torino - Venezia 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Venezia mette fine all'imbattibilità del Torino dopo otto giornate. I lagunari mandano ko i granata tra le mura amiche: un'impresa che stuzzica mister Zanetti e che, come abbiamo visto già in passato con altri top club, ispira gli arancioneroverdi.

Come in altre occasioni, però, torna la disattenzione in fase di avvio e il Venezia dopo appena cinque minuti finisce sotto di una rete: è Brekalo a esplodere un tiro dalla distanza, imparabile per Lezzerini. Per i granata il match appare subito in discesa, il Venezia sembra intontito, ma la squadra non è nuova a recuperi importanti. Così, piano piano, macina metri e, dopo qualche aggiustamento tattico di Zanetti, al 38' confeziona un'azione da grande squadra: è Okereke a liberare Crnigoj che, dal fondo, mette un cross perfetto sulla testa di Haps: è 1-1. La prima frazione, dunque, termina con le due squadre in parità. Gli arancioneroverdi cambiano passo già nei primi secondi della ripresa e questa volta il copione di avvio è favorevole. Al 1', infatti, l'ottimo Aramu imbecca Crnigoj che prova il tiro: la sua conclusione si deposita alle spalle del portiere di casa e per il Venezia è il raddoppio.

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (26' st Zima), Bremer, Rodriguez; Singo (27' st Ansaldi), Linetty, Pobega, Vojvoda (41' st Zaza); Brekalo, Pjaca (26' st Warming); Sanabria (26' st Belotti). A disposizione: Berisha, Gemello, Aina, Buongiorno, Izzo, Ricci, Seck. Allenatore: Juric

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Svoboda, Haps; Crnigoj, Busio (10' st Tessmann), Cuisance (27' st Fiordilino); Aramu (33' st Peretz); Henry (33' st Nsame), Okereke. A disposizone: Maenpaa, Modolo, Molinaro, Palsson, Ullman, Nani, Johnsen. Allenatore: Zanetti

ARBITRO: Giua di Olbia

MARCATORI: 5' pt Brekalo (T), 38' pt Haps (V), 1' st Crnigoj (V)

NOTE: Espulsi: 53'st Okereke (V) per gioco scorretto. Ammoniti: Djidji, Bremer, Linetty (T); Busio, Caldara, Ampadu (V). Recupero: 2' pt, 14' st.

Torino - Venezia 1-2: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Torino - Venezia 1-2 giocata sabato 12 febbraio sono disponibili su Sky Sport