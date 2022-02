Torino-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un Torino sempre più a trazione casalinga - imbattuto nelle ultime otto partite interne in Serie A nelle quali ha conquistato venti punti – chiede strada al Venezia per rientrare in pianta stabile nella parte sinistra della graduatoria. Match in cui prende forma quasi sempre il segno X, come testimoniato dai sei pareggi negli ultimi otto confronti disputati nella massima serie: negli altri due incroci un successo per parte, quello dei granata nel settembre 1999 (2-1 con le reti di Marco Ferrante e Edoardo Artistico) e uno per gli arancioneroverdi nel dicembre 2001 (un 2-1 deciso da una doppietta di Filippo Maniero). Delicata la situazione della formazione lagunare, che escludendo il 3-1 di metà dicembre alla Ternana (nella gara valevole per il secondo turno di Coppa Italia) non vince dalla trasferta di Bologna dello scorso 21 novembre: sono poi arrivati i pareggi con Juventus, Sampdoria ed Empoli ed i passi falsi con Inter, Verona, Lazio, Milan, Napoli ed Atalanta (due volte, contando anche la battuta d’arresto negli ottavi di Coppa). Un trend negativo che ha riportato i veneti in zona retrocessione, al terzultimo posto, a due lunghezze di distanza dalla salvezza.

Torino- Venezia , le scelte di Juric

Per il tecnico dei granata arriva la tegola last minute rappresentata dallo stop di Praet (infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro). Sulla trequarti, a supporto di Sanabria, dovrebbero quindi agire Pjaca e Brekalo. Sulla mediana, le squalifiche di Mandragora e Lukic lanceranno dal primo minuto Ricci e Pobega nella zona nevralgica. Più dubbi sulle fasce, dove Ansaldi ed Aina insidiano la titolarità di Singo e Vojvoda. In difesa, davanti a Milinkovic Savic, potrebbe tornare Djidji, in ballottaggio con Zima per un posto nel reparto accanto a Bremer e Rodriguez. Possibile panchina per Belotti, assente da fine novembre, tra le opzioni di emergenza c’è anche Linetty, spendibile sia a centrocampo - per Ricci – sia tra le linee, qualora la contusione alla coscia subita da Brekalo obblighi il nazionale croato al forfait.

Torino- Venezia , le scelte di Zanetti

Romero è volato in Argentina per assistere alla nascita del suo quarto figlio, in porta quindi resta Lezzerini. Fuori causa anche Kiyine, Vacca e Mateju, oltre agli squalificati Ceccaroni ed Ebuhei. Difesa pertanto con Caldara e Modolo in mezzo, Svoboda dirottato a destra ed uno tra Haps e Molinaro a sinistra. A centrocampo favoriti Ampadu, Crnigoj (in vantaggio su Busio) e Cuisance, mentre nel tridente offensivo Henry-Aramu-Okereke sembrano destinati a partire dal 1’, ma restano vive le opzioni Nani e Johnsen. Il piano B è rappresentato dall’arretramento di Ampadu sul versante destro della difesa, che permetterebbe l’inserimento in mediana del vincente della volata tra Busio, Tessmann e Fiordilino.

Torino- Venezia , le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda, Praet, Brekalo, Sanabria. All. Juric

Venezia (4-3-3): Lezzerini, Ampadu, Caldara, Modolo, Haps, Cuisance, Busio, Crnigoj, Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

Torino- Venezia , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Venezia sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.