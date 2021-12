Torino - Verona 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Alo stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Hellas Verona, match valido per la 18^ giornata della Serie A 2021/22. I granata di Juric vincono con un gol del centrocampista Pobega a metà primo tempo. Gialloblu in dieci dal 25' (espulso Magnani) e incapaci di rimettere in piedi la partita nonostante, in dieci, diano vita ad una ripresa di reazione e coraggio, andando vicini al pareggio.

Articolo su Verona Sera

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (10' st Zima), Bremer, Rodriguez (34' st Buongiorno); Singo (34' st Aina), Lukic, Pobega (34' st Mandragora), Vojvoda; Praet (18' st Brekalo), Pjaca; Sanabria. A disposizione: Gemello, Ansaldi, Izzo, Kone, Linetty, Rincon, Warming. Allenatore: Juric.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Veloso (27' st Bessa), Ilic (41' st Hongla), Lazovic; Lasagna (29' st Sutalo, 41' st Cancellieri), Caprari (28' st Tameze); Simeone. A disposizione: Berardi, Pandur, Cetin, Coppola, Ruegg, Ragusa. Allenatore: Tudor.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

MARCATORI: 26' pt Pobega (T).

NOTE: Espulsi: Al 25' pt Magnani (V) per gioco scorretto. Ammoniti: Buongiorno (T), Ceccherini, Simeone (V). Recupero: 2' pt, 4' st.

Torino - Verona 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Torino - Verona 1-0 giocata domenica 19 dicembre sono disponibili su Sky Sport