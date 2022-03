Torna il Torneo di Viareggio, al via la 72a edizione: i gironi e il calendario

Dopo 1084 giorni dall'ultima partita (il 27 marzo 2019, la finale fra Bologna e Genoa, vinta dai felsinei), la Viareggio Cup è pronta a mettersi in movimento. L'appuntamento per i primi incontri della fase a gironi è per il prossimo 16 marzo: la sfida di apertura, ripresa dalla Rai, si svolgerà allo stadio "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi e vedrà di fronte il Bologna, campione uscente, e la formazione australiana dell'Apia Leichhardt. La gara sarà preceduta dalla lettura del giuramento di apertura da parte dell'attaccante del Sassuolo e della Nazionale Gianluca Scamacca, che ha partecipato al torneo di Viareggio con le maglie di Psv Eindhoven e Sassuolo: con quella del club emiliano ha anche contribuito allo storico successo del 2017, segnando gol decisivi nei tempi regolamentari e nella kermesse dei rigori.

Quest'anno la manifestazione (16-30 marzo, per gli uomini; 17-25 marzo, per le donne) sarà la prova generale di un nuovo progetto, molto intrigante e in linea con i tempi. C'è infatti la novità della Viareggio Esports Cup, che si concretizzerà a livello operativo nel 2023 per mano della Magnet Communication e altri stakeholder dell’ecosistema Esport italiano. «Il Cgc Viareggio e il suo torneo hanno oltre 70 anni di vita - ha detto il presidente Alessandro Palagi - ma vogliono essere al passo dei tempi che cambiano: ecco il motivo per cui abbiamo sposato l'idea della Viareggio Esports Cup».

I GIRONI DELLA 72? VIAREGGIO CUP

GRUPPO A

Girone 1: Bologna, Apia Leichhardt (Australia), Sassuolo, Don Torcuato (Argentina)

Girone 2: Milan, Westchester United (Stati Uniti), Parma, Carrarese

Girone 3: Genoa, Uyss New York (Stati Uniti), Spal, Pontedera

GRUPPO B

Girone 4: Inter, Jovenes Promesas (Spagna), Empoli, Pistoiese

Girone 5: Fiorentina, Alex Transfiguration (Nigeria), Pisa, Monterosi

Girone 6: Rappresentativa Serie D, Garden City Panthers (Nigeria), Atalanta, Siena

IL CALENDARIO DELLA 72? VIAREGGIO CUP

FASE ELIMINATORIA

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2022

BOLOGNA – A.P.I.A. LEICHHARDT

Forte dei Marmi / Stadio “Necchi-Balloni” (ore 15)

SASSUOLO – DON TORCUATO

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15)

MILAN – WESTCHESTER UNITED

Porcari (LU) / Stadio Comunale (ore 15)

PARMA – CARRARESE

Carrara (MS) / Stadio “dei Marmi” (ore 15)

GENOA – U.Y.S.S. NEW YORK

Carrara – Località Fossone (MS) / Stadio “Boni” (ore 15)

SPAL – PONTEDERA

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15)

GIOVEDÌ 17 MARZO 2022

INTER – JOVENES PROMESAS

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15)

EMPOLI – PISTOIESE

Empoli (FI) / Centro sportivo “Monteboro” (ore 15)

FIORENTINA – ALEX TRANSFIGURATION

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

PISA – MONTEROSI

Strettoia (LU) / Campo “La Pruniccia” (ore 15)

RAPPRESENTATIVA SERIE D – GARDEN CITY PANTHERS

Forte dei Marmi / Stadio “Necchi-Balloni” (ore 15)

ATALANTA – SIENA

Porcari (LU) / Stadio Comunale (ore 15)

VENERDÌ 18 MARZO 2022

BOLOGNA – SASSUOLO

Castelnuovo Magra (SP) / Campo sportivo “Marchini” (ore 15)

A.P.I.A. LEICHHARDT – DON TORCUATO

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15)

MILAN – PARMA

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15)

WESTCHESTER UNITED – CARRARESE

Carrara (MS) / Stadio “dei Marmi” (ore 15)

GENOA – SPAL

Porcari (LU) / Stadio Comunale (ore 15)

U.Y.S.S. NEW YORK – PONTEDERA

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15)

SABATO 19 MARZO 2022

INTER – EMPOLI

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

JOVENES PROMESAS – PISTOIESE

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15)

FIORENTINA – PISA

Montale (PT) / Stadio “Barni” (ore 15)

ALEX TRANSFIGURATION – MONTEROSI

Galleno (FI) / Stadio “Brunini” (ore 15)

RAPPRESENTATIVA SERIE D – ATALANTA

Pietrasanta (LU) / Stadio “XIX Settembre” (ore 15)

GARDEN CITY PANTHERS – SIENA

Carrara – Località Fossone (MS) / Stadio “Boni” (ore 15)

LUNEDÌ 21 MARZO 2022

BOLOGNA – DON TORCUATO

Porcari (LU) / Stadio Comunale (ore 15)

A.P.I.A. LEICHHARDT – SASSUOLO

Galleno (FI) / Stadio “Brunini” (ore 15)

MILAN – CARRARESE

Carrara (MS) / Stadio “dei Marmi” (ore 15)

WESTCHESTER UNITED – PARMA

Carrara – Località Fossone (MS) / Stadio “Boni” (ore 15)

GENOA – PONTEDERA

Castelnuovo Magra (SP) / Campo sportivo “Marchini” (ore 15)

U.Y.S.S. NEW YORK – SPAL

Ferrara / Stadio “Mazza” (ore 15)

MARTEDÌ 22 MARZO 2022

INTER – PISTOIESE

Montale (PT) / Stadio “Barni” (ore 15)

JOVENES PROMESAS – EMPOLI

Empoli (FI) / Centro sportivo “Monteboro” (ore 15)

FIORENTINA – MONTEROSI

Porcari (LU) / Stadio Comunale (ore 15)

ALEX TRANSFIGURATION – PISA

Strettoia (LU) / Campo “La Pruniccia” (ore 15)

RAPPRESENTATIVA SERIE D – SIENA

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

GARDEN CITY PANTHERS – ATALANTA

Castelnuovo Magra (SP) / Campo sportivo “Marchini” (ore 15)